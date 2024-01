Ravi İncigöz

Her yerde kar var çıkamam ki bugün Her yerde senden bir iz duramam ki bugün Seni çok özledim arayamam ki bugün Bugünde derdime çare değil bugün * Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün * Her yerde güneş var gölgendeyim bugün Ne yaptım ne ettiysem aklımdaydın bugün Bütün gün bekledim bu kadar mı kötüydüm Unuttun mu tek tanem * Bugün benim doğum günüm Fincanımın kenarında hala dudak izin Dudakların nerede öpemem ki bugün Eğer bir başkası dokunduysa onlara Azrail buyursun ölebilirim bugün

Bu gece son gecemiz acı günler yakında Bir ömür böyle geçti olamadık farkında *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Dolu dolu içerdik kadehlerde aşkı biz Güneş bizde doğardı ne mutluyduk ikimiz *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün *** Geçmişi yad etmeden bilmem fayda var mi ki Bugün beni sevmeyen vefalı o yâr mı ki *** At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün At kadehi elinden bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere hatıralar gömülsün Hatıralar gömülsün, hatıralar gömülsün