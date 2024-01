Ravi İncigöz

Üstüne üstüne geliyorsa her şey Ters yoldasındır Acı acı geliyorsa gerçekler Kendini kandır Çok konuşup çok anlatıyorsa Çoğu yalandır Başkalarını boşver kendini Kendine inandır Herkes filozof Herkes her şeyi çok iyi bilir Bakma sen onlara Hayat aslında şakaya gelir Sora sora Bağdat bulunurmuş Ara mutluluğu Bulunca salla gül eğlen oyna Takıl hayata Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Herkes filozof Herkes her şeyi çok iyi bilir Bakma sen onlara Hayat aslında şakaya gelir Sora sora Bağdat bulunurmuş Ara mutluluğu Bulunca salla gül eğlen oyna Takıl sendeyim.com hayata Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez

Her bildiğini söyleme ama Her söylediğini bil Önce düşün sonra konuş Serseri kurşundur dil Ne aradığını bilmiyorsan Bulduğunu anlayamazsın Hayat tükenmez kalem gibidir Silip yeniden yazamazsın Güzel düşün güzel gör Bakıp da görmeyen kör olma Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Her bildiğini söyleme ama Her söylediğini bil Önce düşün sonra konuş Serseri kurşundur dil Ne aradığını bilmiyorsan Bulduğunu anlayamazsın Hayat tükenmez kalem gibidir. Silip yeniden yazamazsın Güzel düşün güzel gör Bakıp da görmeyen kör olma Aşk aşka yeter aşk gülümser. Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver