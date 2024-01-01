Ravi İncigöz

-
Her bildiğini söyleme ama
Her söylediğini bil
Önce düşün sonra konuş
Serseri kurşundur dil
Ne aradığını bilmiyorsan
Bulduğunu anlayamazsın
Hayat tükenmez kalem gibidir
Silip yeniden yazamazsın
Güzel düşün güzel gör
Bakıp da görmeyen kör olma
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver
Her bildiğini söyleme ama
Her söylediğini bil
Önce düşün sonra konuş
Serseri kurşundur dil
Ne aradığını bilmiyorsan
Bulduğunu anlayamazsın
Hayat tükenmez kalem gibidir.
Silip yeniden yazamazsın
Güzel düşün güzel gör
Bakıp da görmeyen kör olma
Aşk aşka yeter aşk gülümser.
Hayatın hakkını ver
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver.
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver.
Aşk aşka yeter aşk gülümser
Hayatın hakkını ver
-
Gözlerime bakma anlatamaz belki
Sen bilemezsin terk edilmeyi
Sen yorgun gemilerin sığındığı liman
Ben dibe vurmuş ölüm gibi vazgeçmek
*
Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez
Severim deme bilirim aşka ara verilmez
Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni
Bu yükle yol yürünmez
*
Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez
Severim deme dilirim aşka ara verilmez
Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni
Bu yükle yol yürünmez
*
Hep kolay sana bırakıp gitmek
Umurunda değil acıtmak incitmek
Sen yorgun gemilerin sığındığı liman
Ben dibe vurmuş ölüm gibi vazgeçmek
*
Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez
Severim deme bilirim aşka ara verilmez
Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni
Bu yükle yol yürünmez
*
Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez
Severim deme bilirim aşka ara verilmez
Yarı yolda bırakıp gidiyosun beni
Bu yükle yol yürünmez
-
Bir günüm toz pembe aşk tadında
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
*
Vücudumuzda birbirimizden biriz
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
*
Çok nedeni varken yürümek
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
*
Zor sızınca içine o kuşkular
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
*
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
Bir günüm toz pembe aşk tadında
*
Bir günüm simsiyah gözyaşında
Türlü renkler gibi halimiz
Vücudumuzda birbirimizden biriz
*
Yorulmuş ruhumuz
Örselenmiş kalbimiz kavgalarda
Çok nedeni varken yürümek
*
Bir sebebi yokken gitmek
Aşka münhasır dengesizlik
Zor sızınca içine o kuşkular
*
Zor çalınca ağlamamak o şarkılar
Zor yokmuşsun gibi yaşamak
Reddedilmiş itirazı
*
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
Aşk acıya dünden razı
*
Reddedilmiş itirazı
Mahveyleyip bütün hazzı
Düşünürken bu nasıl yazı
*
Aşk acıya dünden razı
-
Bırakıp gittin kaldım öyle
İçe işlemiş hatıralar unutulur mu söyle
Kuşlar gibi ağzımla sular içirdim sana
Olympos yolunda
Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın
Mutlu musun ellerin yanında
Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla
Ne oldu söyle bitmeyen aşkına
Mutlu musun ellerin yanında
Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla
Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına
Bırakıp gittin kaldım öyle
İçe işlemiş hatıralar unutulur mu söyle
Kuşlar gibi ağzımla sular içirdim sana
Olympos yolunda
Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın
Mutlu musun ellerin yanında
Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla
Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına
Mutlu musun ellerin yanında
Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla
Ne oldu söyle bitmeyen aşkına
Mutlu musun ellerin yanında
Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla
Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına
Bitmez dediğin aşka
-
Üstüne üstüne geliyorsa her şey
Ters yoldasındır
Acı acı geliyorsa gerçekler
Kendini kandır
Çok konuşup çok anlatıyorsa
Çoğu yalandır
Başkalarını boşver kendini
Kendine inandır
Herkes filozof
Herkes her şeyi çok iyi bilir
Bakma sen onlara
Hayat aslında şakaya gelir
Sora sora Bağdat bulunurmuş
Ara mutluluğu
Bulunca salla gül eğlen oyna
Takıl hayata
Hayat başka türlü geçmez
Dertler başka türlü bitmez
Çağırmasan mutluluk gelmez
Zaten o bizim semtten geçmez
Hayat başka türlü geçmez
Dertler başka türlü bitmez
Çağırmasan mutluluk gelmez
Zaten o bizim semtten geçmez
Herkes filozof
Herkes her şeyi çok iyi bilir
Bakma sen onlara
Hayat aslında şakaya gelir
Sora sora Bağdat bulunurmuş
Ara mutluluğu
Bulunca salla gül eğlen oyna
Takıl sendeyim.com hayata
Hayat başka türlü geçmez
Dertler başka türlü bitmez
Çağırmasan mutluluk gelmez
Zaten o bizim semtten geçmez
Hayat başka türlü geçmez
Dertler başka türlü bitmez
Çağırmasan mutluluk gelmez
Zaten o bizim semtten geçmez
-
Sararmış güller gibi solgun ve renksiz
Köhne bir odaya terkedilmiş sanki sahipsiz
Çile, çile benim hayatım
Derinimde saklı acılarım
Anlatamam ki, anlatamam ki
Mutluluk kayıp yolcu ararsın bulunmaz
Rutubetli bir duvar gibi hiç boya tutmaz
Sorma, sorma anlatamam bitmez sabaha kadar
İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben
İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben
Sararmış güller gibi solgun ve renksiz
Köhne bir odaya terkedilmiş sanki sahipsiz
Çile, çile benim sendeyim.com hayatım
Derinimde saklı acılarım
Anlatamam ki, anlatamam ki
Mutluluk kayıp yolcu ararsın bulunmaz
Rutubetli bir duvar gibi hiç boya tutmaz
Sorma, sorma anlatamam bitmez sabaha kadar
İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben
İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben
-
Hey desem durur mu taksi
Cepte para yok aksilik bu ya sanki
Hayat vurmuş kırk yerinden
Bir tanesi en derinden
O da senin elinden
Fırtınaya karşı
Kanat çırpan bir kuş gibiyim
Zorun ne benle hayat
Sorun ne söyle hayat
Olmaz olsun böyle hayat
Zorun ne benle hayat
Sorun ne söyle hayat
Olmaz olsun böyle hayat
Fırtınaya karşı
Kanat çırpan bir kuş gibiyim
Zorun ne benle hayat
Sorun ne söyle hayat
Olmaz olsun böyle hayat
Zorun ne benle hayat
Sorun ne söyle hayat
Olmaz olsun böyle hayat
Heey desem durur mu taksi
Cepte para yok aksilik bu ya sanki
Hayat vurmuş kırk yerinden
Bir tanesi en derinden
O da senin elinden
Kaynak: https://www.sarkisozlerihd.com/sarki-sozu/ravi-incigoz-taksi/
-
Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez
İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez
Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez
İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez
Bozuk bir saat bile günde iki kere gerçeği gösterirmiş
Ama sen Hep yalan hep yanlış
Hep yalan hep yanlış
Gerçeği anlatır kalpten bir bakış
Ama sende o bile yanlış
Hep yalan hep yanlış
Hep yalan hep yanlış
Gerçeği anlatır kalpten bir bakış
Ama sende o bile yanlış
Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez
İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez
Bozuk bir saat bile günde iki kere gerçeği gösterirmiş
Ama sen Hep yalan hep yanlış
Hep yalan hep yanlış
Gerçeği anlatır kalpten bir bakış
Ama sende o bile yanlış
Hep yalan hep yanlış
Hep yalan hep yanlış
Gerçeği anlatır kalpten bir bakış
Ama sende o bile yanlış
-
Mutluluk resimlerde kalmış
Bir yerlerde yüreğim unutulmuş
Ne yaptıysam olmadı
Geçmişi unutmadan yaşamak çok zormuş
Beni anlamayanlar etrafıma doluşmuş
Anlaşılmadan ölmek çok zormuş
Basıp gitsem uzaklara
Kurtulur muyum bilmem
Çok sıkıldım artık ben
Bu yabancı beyinlerden
Mutluluk resimlerde kalmış
Bir yerlerde yüreğim unutulmuş
Ne yaptıysam olmadı
Geçmişi unutmadan yaşamak çok zormuş
Beni anlamayanlar etrafıma doluşmuş
Anlaşılmadan ölmek çok zormuş
Basıp gitsem uzaklara
Kurtulur muyum bilmem
Çok sıkıldım artık ben
Bu yabancı beyinlerden
Basıp gitsem uzaklara
Kurtulur muyum bilmem
Çok sıkıldım artık ben
Bu yabancı beyinlerden
-
Uzun zamandır peşindeyim
Görmüyor musun ne haldeyim?
İki kelime çıksın o mübarek ağzından
Bıktım, şimdi git, yarın gel fasıllarından
*
Aşk dediğin bizde
Hem de en alasından bulunur be güzelim
Kalbin taştan mı, acılar aşktan mı?
Hep böyle ağlarsam bu yaşamak mı?
*
Gel, bana gel, boşver, ne derse desin el alem
Bana gel, isterse yedi cihan görsün, sövsün
Beni fark edebilmen için melekler kalbinden öpsün
Gel, bana gel, boşver, ne derse desin el alem
*
Bana gel, isterse yedi cihan görsün sövsün
Beni fark edebilmen için melekler kalbinden öpsün
Uzun zamandır peşindeyim
Görmüyor musun ne haldeyim?
*
İki kelime çıksın o mübarek ağzından
Bıktım, şimdi git, yarın gel fasıllarından
Aşk dediğin bizde
Hem de en alasından bulunur be güzelim
*
Kalbin taştan mı, acılar aşktan mı?
Hep böyle ağlarsam bu yaşamak mı?
Gel, bana gel, boşver, ne derse desin el alem
Bana gel, isterse yedi cihan görsün, sövsün
*
Beni fark edebilmen için melekler kalbinden öpsün
Gel, bana gel, boşver, ne derse desin el alem
Bana gel, isterse yedi cihan görsün, sövsün
Beni fark edebilmen için melekler kalbinden öpsün
*
Melekler kalbinden öpsün
Melekler kalbinden öpsün