Ravi İncigöz

Şeker (feat. Mustafa Ceceli) Elim elindeyken, en sihirli kilit Hep mutluluğa açılır Essin dertler, nerden eserse Gülüşünle hepsi dağılır * Elim elindeyken, en sihirli kilit Hep mutluluğa açılır Essin dertler, nerden eserse Gülüşünle hepsi dağılır * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Hayat dediğin, sanki kaç sene? Ama aşklar ölümsüzdür Senin aşkın, benim aşkıma Çok yakışacak bir ömür * Hayat dediğin, sanki kaç sene? Ama aşklar ölümsüzdür Senin aşkın, benim aşkıma Çok yakışacak bir ömür * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Önce kalbime, sonra evime Girdin ya nasıl mutluyum Şeker yapışmış, sanki diline Bu en tatlı şey duyduğum * Bu en tatlı şey duyduğum

Kişisel Bir Şey Kişisel Bir Şey Değil Bu Yaşamak Zor Buralarda Kimdendi Bu “Yara” Diye Kalbine Sorduğunda Gerçeği İstiyorsan Diyeceklerimi Unuttum Garip Geliyor Dostlar İz Bırakmadan Kaybolunca * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın * Bazen Bir Fısıltı Çıkar Bağırmaya Çalışınca Tek Bir Umut Bile Yok Mu İnsan Geçmişle Yaşayınca Son Kez İnan Yalan Olsa Da Bazen Bir Rüya Yeter Kendimi Kandırabilirim İkimiz De Görürsek Eğer * Bilirim Geri Gelmezler Ama En Güzel Günleriydi Onlar Hayatımın

Senden Önce Senden Sonra Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama? *** Senden önce senden sonra Senden önce senden sonra Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama?