Söz Müzik Teoman Şarkı Sözleri
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Ravi İncigöz
Söz Müzik Teoman
-
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Elim elindeyken, en sihirli kilit
Hep mutluluğa açılır
Essin dertler, nerden eserse
Gülüşünle hepsi dağılır
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Hayat dediğin, sanki kaç sene?
Ama aşklar ölümsüzdür
Senin aşkın, benim aşkıma
Çok yakışacak bir ömür
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Önce kalbime, sonra evime
Girdin ya nasıl mutluyum
Şeker yapışmış, sanki diline
Bu en tatlı şey duyduğum
*
Bu en tatlı şey duyduğum
-
-
Kişisel Bir Şey Değil Bu
Yaşamak Zor
Buralarda
Kimdendi Bu “Yara” Diye
Kalbine Sorduğunda
Gerçeği İstiyorsan
Diyeceklerimi Unuttum
Garip Geliyor Dostlar
İz Bırakmadan
Kaybolunca
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
*
Bazen Bir Fısıltı Çıkar
Bağırmaya Çalışınca
Tek Bir Umut
Bile Yok Mu
İnsan Geçmişle Yaşayınca
Son Kez İnan
Yalan Olsa Da
Bazen Bir Rüya Yeter
Kendimi Kandırabilirim
İkimiz De Görürsek Eğer
*
Bilirim Geri Gelmezler Ama
En Güzel Günleriydi Onlar
Hayatımın
-
-
-
Bu çığlık çığlığa dalgalar ve hüzünlü güzel martılar
Rüzgara çarpıp çarpıp gelip, doluyorlar kalbime
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Sıkı bir yağmur yağsa şimdi, beni de oluklardan akıtsa
Sonra denize karışsam eğer o beni çağırırsa
Yalnızım uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında
Tüm hayatım akıp geçiyor ayaklarımın altında
Daha kaç vücut gerekli, benim seni unutmama
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
***
Senden önce senden sonra
Senden önce senden sonra
Daha kaç vücut gerek bana?
Benim seni unutmama?
-
-
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-
Ne güzel sürpriz bu böyle, hoşgeldin
Boş ver çabalama, konuşmak zorunda değilsin
Hem hareketlerinden
Küçücük mimiklerinden kalbini okurum ben
***
Bütün gün yataktaydım, yüzümde yastık izi
Seninse geçmişinde binlerce ağır yenilgi
Çok şaka yaptıysam, aslında korktuğumdan
Beni zaten tanırsın sen
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Kulağımda gürültüler, uyurken televizyon açık kalmış
Bir ülkenin bodrum katında, kirli bir savaş varmış
Midem bulanıyor, galiba dünya tuttu
Beni hep unuttu
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
***
Derler ki, bir yerden sonra
Acımaz daha fazla
Zaten aşk kötü bir şaka
Anlamaya çalışma
Her güzel şey bitermiş
Aşk nedensiz sevmekmiş
-