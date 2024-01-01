Ravi İncigöz

Yorgun Gemi Gözlerime bakma anlatamaz belki Sen bilemezsin terk edilmeyi Sen yorgun gemilerin sığındığı liman Ben dibe vurmuş ölüm gibi vazgeçmek * Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez Severim deme bilirim aşka ara verilmez Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni Bu yükle yol yürünmez * Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez Severim deme dilirim aşka ara verilmez Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni Bu yükle yol yürünmez * Hep kolay sana bırakıp gitmek Umurunda değil acıtmak incitmek Sen yorgun gemilerin sığındığı liman Ben dibe vurmuş ölüm gibi vazgeçmek * Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez Severim deme bilirim aşka ara verilmez Yarı yolda bırakıp gidiyorsun beni Bu yükle yol yürünmez * Dönerim deme bilirim giden geriye dönmez Severim deme bilirim aşka ara verilmez Yarı yolda bırakıp gidiyosun beni Bu yükle yol yürünmez

Acı Aşk Bir günüm toz pembe aşk tadında Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz * Vücudumuzda birbirimizden biriz Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda * Çok nedeni varken yürümek Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik * Zor sızınca içine o kuşkular Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı * Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı Bir günüm toz pembe aşk tadında * Bir günüm simsiyah gözyaşında Türlü renkler gibi halimiz Vücudumuzda birbirimizden biriz * Yorulmuş ruhumuz Örselenmiş kalbimiz kavgalarda Çok nedeni varken yürümek * Bir sebebi yokken gitmek Aşka münhasır dengesizlik Zor sızınca içine o kuşkular * Zor çalınca ağlamamak o şarkılar Zor yokmuşsun gibi yaşamak Reddedilmiş itirazı * Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı Aşk acıya dünden razı * Reddedilmiş itirazı Mahveyleyip bütün hazzı Düşünürken bu nasıl yazı * Aşk acıya dünden razı

Olympos Yolu Bırakıp gittin kaldım öyle İçe işlemiş hatıralar unutulur mu söyle Kuşlar gibi ağzımla sular içirdim sana Olympos yolunda Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın Mutlu musun ellerin yanında Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla Ne oldu söyle bitmeyen aşkına Mutlu musun ellerin yanında Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına Bırakıp gittin kaldım öyle İçe işlemiş hatıralar unutulur mu söyle Kuşlar gibi ağzımla sular içirdim sana Olympos yolunda Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın Mutlu musun ellerin yanında Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına Mutlu musun ellerin yanında Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla Ne oldu söyle bitmeyen aşkına Mutlu musun ellerin yanında Düşünmek çok acı seni bir başkasıyla Ne oldu söyle bitmeyen tükenmeyen aşkına Bitmez dediğin aşka

Filozof Üstüne üstüne geliyorsa her şey Ters yoldasındır Acı acı geliyorsa gerçekler Kendini kandır Çok konuşup çok anlatıyorsa Çoğu yalandır Başkalarını boşver kendini Kendine inandır Herkes filozof Herkes her şeyi çok iyi bilir Bakma sen onlara Hayat aslında şakaya gelir Sora sora Bağdat bulunurmuş Ara mutluluğu Bulunca salla gül eğlen oyna Takıl hayata Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Herkes filozof Herkes her şeyi çok iyi bilir Bakma sen onlara Hayat aslında şakaya gelir Sora sora Bağdat bulunurmuş Ara mutluluğu Bulunca salla gül eğlen oyna Takıl sendeyim.com hayata Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez Hayat başka türlü geçmez Dertler başka türlü bitmez Çağırmasan mutluluk gelmez Zaten o bizim semtten geçmez

Mutluluk Kayıp Yolcu Sararmış güller gibi solgun ve renksiz Köhne bir odaya terkedilmiş sanki sahipsiz Çile, çile benim hayatım Derinimde saklı acılarım Anlatamam ki, anlatamam ki Mutluluk kayıp yolcu ararsın bulunmaz Rutubetli bir duvar gibi hiç boya tutmaz Sorma, sorma anlatamam bitmez sabaha kadar İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben Sararmış güller gibi solgun ve renksiz Köhne bir odaya terkedilmiş sanki sahipsiz Çile, çile benim sendeyim.com hayatım Derinimde saklı acılarım Anlatamam ki, anlatamam ki Mutluluk kayıp yolcu ararsın bulunmaz Rutubetli bir duvar gibi hiç boya tutmaz Sorma, sorma anlatamam bitmez sabaha kadar İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben İçim yanar kalbim ağlar anlatamam ben

Güzel Sözler Antolojisi Her bildiğini söyleme ama Her söylediğini bil Önce düşün sonra konuş Serseri kurşundur dil Ne aradığını bilmiyorsan Bulduğunu anlayamazsın Hayat tükenmez kalem gibidir Silip yeniden yazamazsın Güzel düşün güzel gör Bakıp da görmeyen kör olma Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Her bildiğini söyleme ama Her söylediğini bil Önce düşün sonra konuş Serseri kurşundur dil Ne aradığını bilmiyorsan Bulduğunu anlayamazsın Hayat tükenmez kalem gibidir. Silip yeniden yazamazsın Güzel düşün güzel gör Bakıp da görmeyen kör olma Aşk aşka yeter aşk gülümser. Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver. Aşk aşka yeter aşk gülümser Hayatın hakkını ver

Taksi Hey desem durur mu taksi Cepte para yok aksilik bu ya sanki Hayat vurmuş kırk yerinden Bir tanesi en derinden O da senin elinden Fırtınaya karşı Kanat çırpan bir kuş gibiyim Zorun ne benle hayat Sorun ne söyle hayat Olmaz olsun böyle hayat Zorun ne benle hayat Sorun ne söyle hayat Olmaz olsun böyle hayat Fırtınaya karşı Kanat çırpan bir kuş gibiyim Zorun ne benle hayat Sorun ne söyle hayat Olmaz olsun böyle hayat Zorun ne benle hayat Sorun ne söyle hayat Olmaz olsun böyle hayat Heey desem durur mu taksi Cepte para yok aksilik bu ya sanki Hayat vurmuş kırk yerinden Bir tanesi en derinden O da senin elinden Kaynak: https://www.sarkisozlerihd.com/sarki-sozu/ravi-incigoz-taksi/

Hep Yalan Hep Yanlış Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez Bozuk bir saat bile günde iki kere gerçeği gösterirmiş Ama sen Hep yalan hep yanlış Hep yalan hep yanlış Gerçeği anlatır kalpten bir bakış Ama sende o bile yanlış Hep yalan hep yanlış Hep yalan hep yanlış Gerçeği anlatır kalpten bir bakış Ama sende o bile yanlış Hatalar üzerine mutluluk inşa edilmez İçimizi kemirirken sorular el ele yürünmez Bozuk bir saat bile günde iki kere gerçeği gösterirmiş Ama sen Hep yalan hep yanlış Hep yalan hep yanlış Gerçeği anlatır kalpten bir bakış Ama sende o bile yanlış Hep yalan hep yanlış Hep yalan hep yanlış Gerçeği anlatır kalpten bir bakış Ama sende o bile yanlış

Yabancı Beyinler Mutluluk resimlerde kalmış Bir yerlerde yüreğim unutulmuş Ne yaptıysam olmadı Geçmişi unutmadan yaşamak çok zormuş Beni anlamayanlar etrafıma doluşmuş Anlaşılmadan ölmek çok zormuş Basıp gitsem uzaklara Kurtulur muyum bilmem Çok sıkıldım artık ben Bu yabancı beyinlerden Mutluluk resimlerde kalmış Bir yerlerde yüreğim unutulmuş Ne yaptıysam olmadı Geçmişi unutmadan yaşamak çok zormuş Beni anlamayanlar etrafıma doluşmuş Anlaşılmadan ölmek çok zormuş Basıp gitsem uzaklara Kurtulur muyum bilmem Çok sıkıldım artık ben Bu yabancı beyinlerden Basıp gitsem uzaklara Kurtulur muyum bilmem Çok sıkıldım artık ben Bu yabancı beyinlerden