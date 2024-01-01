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Washed streets feel the sun beat down upon you
I can see as the wind catch your hair your face smiles
And I know deep inside that you're wondering why you're hurting
Try not to hide 'cause I know we'll make it through
'Cause what we have is gonna last
***
A little bit of sunshine, a little bit of rain
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah
***
It's a little bit of sunshine, a little bit of rain
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah, yeah
***
And I know it's hard for you now
Yeah, I feel the same but I'm holding on some how
Stand by me and I will stand by you
And the love that we have will help me make it through
***
see'est la vie mon ami
***
It's a little bit of sunshine, it's a little bit of rain
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah
***
It's little bit of sunshine and a little bit of rain
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again
***
But it's true gotta want it gotta need it so bad
Can't let it slip out of our hands
Gotta hold on tight make it right
Gotta carry on stayin' strong
***
In my heart I can't believe
That you or I would leave
Yeah, I'm holding tight, holding tight
Holding on to you
***
My little bit of sunshine, my little bit rain coming
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah, yeah
***
It's a little bit of sunshine, a little bit of rain coming
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah, yeah
***
My little bit of sunshine, my little bit rain coming
We're gonna make it through this
Yeah, we can start again, yeah, yeah
***
It's a little bit of sunshine, a little bit of rain coming
We're gonna make it through this
-
Uykusuz gecelerin sabahını bana sor
Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor
Uykusuz gecelerin sabahını bana sor
Yarım kalan aşkımın acısnı bana sor
***
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
***
Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların
Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor
Yıkılan yuvaların sonu gelmez yolların
Yaşanmamış yılların eyvahını bana sor
***
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu bilirsin, mutsuzluğu bana sor
Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
***
Karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin
Bomboş kalan bir elin acısını bana sor
Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor, bana sor
***
Bana sor yanlızlığı, ayrılığı bana sor
Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor
-
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Titriyor bak ellerin bana veda ederken
Darılacak ne vardı böyle durup dururken
Ayrılacak ne vardı böyle durup dururken
***
Bir sabah uyandığında ararsın beni yanında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek gizlice ağladığında
Gözyaşını kim silecek sessizce ağladığında
***
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Işığım güneşimsin soluğum nefesimsin
Dizlerine kapansam yine de gider misin
Dizlerine kapansam yine de gider misin
***
Hiç bir değeri yok muydu yaşanan güzel günlerin
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
Gitmekte kararlı isen mutluluklar dilerim
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
***
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri bitirir zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
-
Zaman zaman beni düşünüp, ağlıyormuşsun Leyla
Efkar dağıtmak için, içiyormuşsun Leyla Leyla
Etme Leyla, yapma Leyla, kendine kıyma Leyla
Dünyanın hali bu üzülme Leyla
***
Sana intizar etmedim ki
Ne bu hal nedir bu kederin Leyla?
İstemiyorsan beni burada
Korkma korkma giderim Leyla
***
Geri dönmem sözümden
Ödün vermem özümden
Öperim gözlerinden
Hoşça kal Leyla
Hoşça kal Leyla
***
Kalbi kırık olan ben
Bağrı yanık olan ben
Senin olmadığın yerde
Boynu bükük kalan ben
***
Kötü düşünme hakkımda
Tanırsın, beni sen tanırsın Leyla
Acı çekmek varsa bahtımda
Çekerim, çekerim, giderim Leyla
***
Geri dönmem sözümden
Ödün vermem özümden
Öperim gözlerinden
Hoşça kal Leyla
Hoşça kal Leyla
Leyla, Leyla
-
Seni benden kimse ayıramazdı
Aşkın kıymetini bilebilseydin
Bizi bizden kimse koparamazdı
Severken gururu silebilseydin
***
Ellerin elimde kalabilirdi
Rüyamız bir gerçek olabilirdi
Bizi de mutluluk bulabilirdi
Sende benim gibi sevebilseydin
***
Sevebilseydin sevebilseydin
Sende benim gibi sevebilseydin
***
Ümitle tuttuğum dalım olurdun
Yüzümü güldüren falım olurdun
Mutluluğa giden yolum olurdum
İçimdeki seni görebilseydin
-
Gözlerime baktı benim
Yüreğimi yaktı benim
Halimi bilmiyor zalim yanmışım
***
Güzelsin dedim olmadı
Canımsın dedim olmadı
Tükendi sabrım kalmadı yanmışım
***
Gözlerime baktı benim
Yüreğimi yaktı benim
Halimi bilmiyor zalim yanmışım
***
Güzelsin dedim olmadı
Canımsın dedim olmadı
Tükendi sabrım kalmadı yanmışım
***
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım gözlerine yanmışım
***
Nasıl etsem ne söylesem
Gönlümü ner'de eylesem
Şımarıyor biraz sevsem yanmışım
***
Araba son model diyor
Telefonlu ev istiyor
Varı yoku anlamıyor yanmışım
***
Nasıl etsem ne söylesem
Gönlümü ner'de eylesem
Şımarıyor biraz sevsem yanmışım
***
Araba son model diyor
Telefonlu ev istiyor
Varı yoku anlamıyor yanmışım
***
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım, yanmışım ben yanmışım
Yanmışım, yanmışım bir güzele yanmışım
Yanmışım, yanmışım, gözlerine yanmışım
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