Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne) Şarkı Sözleri
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Recebim
Evvel Zaman İçinde (1924'den Bugüne)
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Bu dere akma ilen bu dere akma ilen
Ne olur bakma ilen ne olur bakma ilen
Adam adami yer mi adam adami yer mi
Horon oynama ilen horon oynama ilne
Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy
Kuşlar civildaşurken kuşlar civildaşurken
Coşkun akar dereler coşkun akar dereler
Derlerun sesuni derlerun sesuni
Dağlar uzaktan dinler dağlar uzaktan dinler
Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
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Gördüm seni bir gün yeni açmış güle döndüm
Coştum şakıyıp aşk okuyan bülbüle döndüm
Bak ayrılığın şimdi karanlık kucağında
Bir bağrı yanık boynu bükük sümbüle döndüm
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Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın
***
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın
***
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin
***
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin
***
Yeniden yakıp geçtin
Yeniden yakıp geçtin