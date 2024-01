Kalleşler pusu kurdu zaman biranda durdu beş şehidin(şehitlerin) üstüne göklerden yağan nurdu oğul oğul süleyman her taraf ateş duman Adem Bilal Süleyman her taraf ateş duman * Rize Kars Kırıkkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * İmanla can verdiler cesurca direndiler Musul'da vatan için şehadete erdiler oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Bülent Nihat Süleyman her taraf ateş duman Ordu Van Çanakkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * Yiğitler boyun eğmez namertler bunu bilmez vatan millet(bayrak) uğruna şehit düşenler ölmez oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Yanıyor bizim rize, ağlıyor anan baban Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan *