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Recebim Bana Birşeyler Anlat Bana Birşeyler Anlat bana birşeyler anlat senden ibret alayım öyle birşey anlatki herkese anlatayım yaşadığın gün olsun sakladığın sır olsun öyle bir şey olsunki aleme ibret olsun bana birşeyler anlat bilinmez,duyulmamış cihanı cümle alem kimseler yaşamamış bana birşeyler anlat yüreğim parçalansın dayanmasın gözlerim yaş değil,kan ağlasın Tüm Şarkıları