Bana Birşeyler Anlat Şarkı Sözleri
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Recebim
Bana Birşeyler Anlat
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bana birşeyler anlat
senden ibret alayım
öyle birşey anlatki
herkese anlatayım
yaşadığın gün olsun
sakladığın sır olsun
öyle bir şey olsunki
aleme ibret olsun
bana birşeyler anlat
bilinmez,duyulmamış
cihanı cümle alem
kimseler yaşamamış
bana birşeyler anlat
yüreğim parçalansın
dayanmasın gözlerim
yaş değil,kan ağlasın