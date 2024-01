Darma Dumanım Bir kuyudayim bocalayirum Çıkmazlardayim sapaliyirum Kendi kendumi parçalayirum Dardağın oldum darma dumanim Bu boyle gitmez bu boyle olmaz Gecem uykusuz günüm avurmaz İnsan kendini böyle dağutmaz Dardağın oldum darma dumanim Kalabalukta tenhalardayım Olur olmaduk elhamlardaym Kafam çok bozuk fenalardayım Dardağın oldum darma dumanım Bu boyle gitmez bu boyle olmaz Gecem uykusuz günüm avurmaz İnsan kendini böyle dağutmaz Dardağın oldum darma dumanim Gözden uzakta gölgelerdeyim Nemden huy kapan triplerdeyim Bir acayibim gariplerdeyim Dardağın oldum darma dumanim Bu boyle gitmez bu boyle olmaz Gecem uykusuz günüm avurmaz İnsan kendini böyle dağutmaz Dardağın oldum darma dumanim

Hey Gidi hey hey gidi heyyyy karadenizde doğdum büyüdüm adam oldum yeri geldi bağurdum yeri geldi mum oldum hayat felsefesini gurbet ellerden aldum gırtlağa kadar doldum yeter artık patladum mutluyum huzurum var çok iyi durumum var gururla taşuduğum şerefim onurum var deli doliyim ama benum de bi kalbum var en azindan bir adum bi de itibarum var ehehe he ehe ehhhe heeeeee oho ho ho ohhohhoooooooooo ho ho hooooooo! hey gidi hey benum için arkamdan neler neler dediler gıyabumda konuşup yerden yere vurdiler yok o bitti dediler adam olmaz dediler dedukleri olmadi malesef yanildiler mutluyum huzurum var çok iyi durumum var gururla taşuduğum şerefim onurum var deli doliyim ama benum da bi kalbum var en azindan bi adum bi de itibarum var ehe he he he ehe heheeeeee oho hooho ohhohhoooooooooo ho ho hooooooo!

Hayde Hayde Hayde hayde hayde hayde gel hayde Bir görüşte vuruldum seni gördüğum yerde x2 Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem Eller ne derse desun yar ben sensuz edemem x2 Hayde hayde hayde hayde gel hayde Beklemeye gerek yok seyusinu al hayde x2 Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem Eller ne derse desun gene sensuz edemem Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem Eller ne derse desun asla sensuz edemem Hayde hayde hayde hayde gel hayde Sevduğum ikimuze yok kimselerden fayde x2 Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem Eller ne derse desun yar ben sensuz edemem Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem Eller ne derse desun asla sensuz edemem Hayde hayde hayde hayde gel hayde Geleceksen gel artuk koyma başumu derde x2

Gülli gülli Güllinaz Sevdaluk ince maraz yürek yakar can almaz Sordum ona ismini dedİ bana güllinaz Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz Doksan atmuş doksansun görende bişey sansun Boyu posu yerinde tek açıdan noksansun Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz Dalda var sari elma alup soymadan yema Optum dişledum seni beni anana dema Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz

Sevdim Deliler Gibi Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman Senden gelen her şeye amadeyim her zaman * Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman Senden gelen her şeye amadeyim her zaman * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime Daha akıl sır ermez bu benim işlerime Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün * Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime Daha akıl sır ermez bu benim işlerime Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek

Kar Yağdı Dağlarıma Bahtım yok ikbalsızım, tek başına yalnızım sil baştan yazamam ki, böyle yazılmış yazım Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma Üzülmek neye yarar, düşünmek neye yarar doğduğumda bozulmuş, düzelir mi bu ayar Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma Gecelerim uykusuz, dolaşırım aç susuz bugün de böyle geçti, yarınlarım umutsuz Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma

Ah Oy Oy Oy Bu dere akma ilen bu dere akma ilen Ne olur bakma ilen ne olur bakma ilen Adam adami yer mi adam adami yer mi Horon oynama ilen horon oynama ilne Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy Kuşlar civildaşurken kuşlar civildaşurken Coşkun akar dereler coşkun akar dereler Derlerun sesuni derlerun sesuni Dağlar uzaktan dinler dağlar uzaktan dinler Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy

Şehitler Ölmez Kalleşler pusu kurdu zaman biranda durdu beş şehidin(şehitlerin) üstüne göklerden yağan nurdu oğul oğul süleyman her taraf ateş duman Adem Bilal Süleyman her taraf ateş duman * Rize Kars Kırıkkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * İmanla can verdiler cesurca direndiler Musul'da vatan için şehadete erdiler oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Bülent Nihat Süleyman her taraf ateş duman Ordu Van Çanakkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * Yiğitler boyun eğmez namertler bunu bilmez vatan millet(bayrak) uğruna şehit düşenler ölmez oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Yanıyor bizim rize, ağlıyor anan baban Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan

Size Kurban Olayım Bulutlara vurayim bulutlara vurayim Yağmur olup yağayim yağmur olup yağayim Yağmur damlası gibi yağmur damlası gibi Kapina damliyayim kapina damliyayim * Kar olayim yağayim kar olayim yağayim * Uşiyeyim donayim uşiyeyim donayim Soğuktan tir titrerken soğuktan tir titrerken Koynunda ayilayim koynunda ayilayim * Güneş olup dağayim güneş olup dağayim Evunize dolayim evunize dolayim Bundan güzel ne olur bundan güzel ne olur Size kurban olayim size kurban olayim

Gene Nereye Bugün Yaptı geldi ırgatı, çekti ahıra atı belli randevusu var, kaçırır mı saati elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün Kızarsa zaptedilmez, gören der bu delidir dediği lafı yemez, çok sözünün eridir elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün Haftanın sonu pazar, pazar kuralım pazar esirgemez sözünü(lafını), en kralını bozar elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün Masasında su tası, markası çin yapması kaldırmayın yerinden, zordur onu tutması elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün

Güzel Trabzonum Uzungöl çay karasi Sultanmurat yaylasi Türki oldi dillere Trabzonun maskasi Meryem Ana Sümela bir dağun yamacına Gidup ziyaret eden ulaşur amacuna Ağasarun kizlari oynarlar horonlari Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari Her tarafta meşhurdur beyleri agalari Of Sürmene Aarakli birbirine çok yakin Yakinda il olmaya oh biraz daha yakin Trabzonsporumun bordo mavi bayraği Futboliyle süsledi avrupayi dünyayi Ağasarun kizlari oynarlar horonlari Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari Her tarafta meşhurdur beyleri agalari Akçabat Beşikdüzü Karadağ Vakfıkebir Vakfıkebir de akla ikçeme sağlam gelir Güzelum Trabzonu anlatmakla biter mi Ben da ne anlattim bu kadari yeter mi Ağasarun kizlari oynarlar horonlari Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari Her tarafta meşhurdur beyleri agalari