Bilseydim başlamazdım kız seninle bu aşka yaşamayan bilemez gönül yarası başka anıların güzeli, hala kalbimde yeri bulabilecek misin benim kadar seveni Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu Savdıramaz hekimler içimdeki yarayı virane etti gitti gönlümdeki sarayı arkadaşlarım bile hala onu soruyor gidiş o gidiş oldu vefasız aramıyor Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu Deli divane gibi o da beni severdi acele karar verdi parayı tercih etti diyebilir misin ki para mutluluk verir unutulmaz anılar her an aklına gelir Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu

Off offfffffffffffff Hey gidi karadeniz dalgalidir dalgali Dedi benden uzak dur belaliyim belali x2 Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Bizim karadenizun doyulmaz havasına Rastlamadım ömrümde böyle belalısına Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Gezdum karadenizi cennetin ebür yüzi Karadeniz doluyum sarayum hepunizi Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Karadeniz karadur her gidene yuvadur Öyle değilmi dostlar dediğum kada vardur Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar