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7/24 Dinle Recebim

Recebim

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01

kaderrim

02

demedimmi ben sana

03

ya öyle ya böyle

04

yaramaz

05

kabahat

... KAPAT
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Albümler

Dostum Recebim

Hey Gidi Hey Recebim

Sanada Güle Güle Recebim

Zilli Recebim

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