Off offfffffffffffff Hey gidi karadeniz dalgalidir dalgali Dedi benden uzak dur belaliyim belali x2 Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Bizim karadenizun doyulmaz havasına Rastlamadım ömrümde böyle belalısına Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Gezdum karadenizi cennetin ebür yüzi Karadeniz doluyum sarayum hepunizi Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Karadeniz karadur her gidene yuvadur Öyle değilmi dostlar dediğum kada vardur Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar