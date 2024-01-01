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Sen gibi birini aklı olan üzer mi
yüz sene bin sene adam senden bezer mi
gel yavrum al beni, kollarına sar beni
ister vur parçala, sağa sola yay beni
Bebeğim meleğim kanatlı kelebeğim
sen ağlama ne olur dayanmıyor yüreğim
gel yavrum al beni, kollarına sar beni
ister vur parçala, sağa sola yay beni
Boyların endamın havalı gezmelerin
öldürür adamı bakarak süzmelerin
gel yavrum al beni, kollarına sar beni
ister vur parçala, sağa sola yay beni
Giderim seninle taa fizana kadar
fizan da olmasa artık mezara kadar
gel yavrum al beni, kollarına sar beni
ister vur parçala, sağa sola yay beni
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Dert yükledim sepeti, kurtulamam ebedi
sensin bunun sebebi, yaktın beni kaderim
sayende hiç gülmedim, şefkat nedir bilmedim
hep süründüm ölmedim, yaktın beni kaderim
Oy oy kaderim, sayende de kederim
bende cehennemlerin yaktın beni kaderim
sonunda dert küpüne döndürdün beni yine
ateş döktün içime, yaktın beni kaderim
Sevginin büyüğü ilan ben sevdim oldu yılan
yine benim yıkılan yaktın beni kaderim
yüzünden vicdansızlar güldüren ağlıyorken
perişanım perişan, yaktın beni kaderim
Oy oy kaderim, sayende de kederim
bende cehennemlerin yaktın beni kaderim
sonunda dert küpüne döndürdün beni yine
ateş döktün içime, yaktın beni kaderim
Bilmem bana ne yaptın beni ona bağladın
o güldü ben ağladım, yaktın beni kaderim
böldü bizi ikiye biraz fani kediye
öldürttüysen ne diye yaktın beni kaderim
Oy oy kaderim, sayende de kederim
bende cehennemlerin yaktın beni kaderim
sonunda dert küpüne döndürdün beni yine
ateş döktün içime, yaktın beni kaderim
-
Hayallerin düşlerin öteberi işlerin
iyi değil güzelim senin bu gidişlerin
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz
bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
Girersin bunalıma içinden çıkamazsın
elin tuşlara gitmez beni arayamazsın
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz
bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
Kendin yazar çizersin elindeki fermanı
yaşamaktan bezersin yok ederler dünyanı
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz
bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz
demedim mi ben sana uyma arkadaşına
bir hal gelir başına oy oy oy oy
-
Kız evinun önüne gelup duramayrum
Bu ne kada güzelluk sana bakamayrum
Ya öyledu böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Evleri iki katli bu sevdalik ne tatli
Onun o bakişlari yakti içimu yakti
Ya öyledu böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Evleri sari beyaz bu ne cilve bu ne naz
Yüz yüze gelemeduk iki satir bişe yaz
Ya öyledu böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Evleri saray gibi durur orda tay gibi
Güzelluğun geceye işik verur ay gibi
Ya öyledu böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyledu böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur
Bırak beni geleyum desunler bu delidur
-
bir sürü bahaneler sudan yere sebepler
nasıl bitti bir anda onca güzel hayaller.
*
yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz
senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz
yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz
senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz
*
şimdi yan herşeyine beni terk ettiğine
pişmansın biliyorum ansızın gittigine
*
yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz
senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz
*
yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz
senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz
*
seni allah af etsin benim öyle gücüm yok
deymezsin hiç bir şeye bedduaya gerek yok
*
yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz
senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz
yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz
senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz
-
Bilseydim başlamazdım kız seninle bu aşka
yaşamayan bilemez gönül yarası başka
anıların güzeli, hala kalbimde yeri
bulabilecek misin benim kadar seveni
Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu
önceden benim idi şimdi ellerin oldu
Savdıramaz hekimler içimdeki yarayı
virane etti gitti gönlümdeki sarayı
arkadaşlarım bile hala onu soruyor
gidiş o gidiş oldu vefasız aramıyor
Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu
önceden benim idi şimdi ellerin oldu
Deli divane gibi o da beni severdi
acele karar verdi parayı tercih etti
diyebilir misin ki para mutluluk verir
unutulmaz anılar her an aklına gelir
Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu
önceden benim idi şimdi ellerin oldu
-
Off offfffffffffffff
Hey gidi karadeniz dalgalidir dalgali
Dedi benden uzak dur belaliyim belali x2
Gel gidelim gidelim liman neriye kadar
İste benden canimi istiyisun ne kadar
İste benden canimi da istiyisun ne kadar
Off offfffffffffffff
Bizim karadenizun doyulmaz havasına
Rastlamadım ömrümde böyle belalısına
Gel gidelim gidelim liman neriye kadar
İste benden canimi istiyisun ne kadar
İste benden canimi da istiyisun ne kadar
Off offfffffffffffff
Gezdum karadenizi cennetin ebür yüzi
Karadeniz doluyum sarayum hepunizi
Gel gidelim gidelim liman neriye kadar
İste benden canimi istiyisun ne kadar
İste benden canimi da istiyisun ne kadar
Off offfffffffffffff
Karadeniz karadur her gidene yuvadur
Öyle değilmi dostlar dediğum kada vardur
Gel gidelim gidelim liman neriye kadar
İste benden canimi istiyisun ne kadar
İste benden canimi da istiyisun ne kadar
Gel gidelim gidelim liman neriye kadar
İste benden canimi istiyisun ne kadar
İste benden canimi da istiyisun ne kadar
-
Gözlerin de gözlerim seni arıyor
Yüreğinde ateşin beni yakıyor
Tutabilsem elini sara bilsem belini
İki cihan bir olsa dolduramaz yerini
Ne oldu bana böyle duramıyorum
Ölü dibiyim sanki yaşamıyorum
Tutabilsem elini sara bilsem belini
İki cihan bir olsa dolduramaz yerini
Seni düşünüyorum canım acıyor
Sensiz bir dakikayı aklım almıyor
Tutabilsem elini sara bilsem belini
İki cihan bir olsa dolduramaz yerini
Olmuyor be güzelim sensiz olmuyor
Gözlerimde illaki kalbim ağrıyor
Tutabilsem elini sara bilsem belini
İki cihan bir olsa dolduramaz yerini
-
Cümle alem kıskanır seninle dostluğumu
dilerim ki Allah’ım göstermez yokluğunu
uzak olsak ne çıkar sensin gönlümde servet
sevenler dostlarına bir gün kavuşur elbet
Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum
mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum
Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum
mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum
Moralim biraz bozuk, yüreğim durgun buruk
hayat şen dünya güzel, hasretlerden yorulduk
var mı böyle bir dostluk, yokuşlu yollar koştuk
ya birlikte ağladık, ya da beraber coştuk
Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum
mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum
Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum
mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum
-
Yavrum senin yüzünden oldum deli divane
adım adım peşinde dolaşırdım pervane
bana yaptıklarının(ettiklerinin) hepsi birer bahane
besle doyur ye içir oh ne ala şahane
Hani çok seviyordun
ayrılamam diyordun
hani biz ayrılırsak
yaşayamam diyordun
dizlerimin dibinden
yanımdan gitmiyordun
nerde, nerde, nerde güzelim nerde
Ne oldu da bir anda 90 derece döndün
çoban yıldızı gibi bir yandın bir de söndün
Allah belanı versin bana da sebep oldun
bir daha mı yok aman göreceğimi gördüm
Hani çok seviyordun
ayrılamam diyordun
hani biz ayrılırsak
yaşayamam diyordun
dizlerimin dibinden
yanımdan gitmiyordun
nerde, nerde, nerde güzelim nerde
-
Ah felek zalım felek, açtın kapanmaz yara
On aylık evladımı yeni koydum mezara
Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu
Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu
İki karış mezarda bebeğim rahat uyu
Evladım rahat uyu, oyyyy
*
Akar gözyaşım akar, akar da dinmez oyy
Evladım anan baban mezar başından gitmez
Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu
Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu
İki karış mezarda bebeğim rahat uyu
Evladım rahat uyu, oyyyy
*
Koklayıp sevemeden, bana baba demeden oyy
Kara toprağa girdin evladım sevilmeden
Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu
Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu
İki karış mezarda bebeğim rahat uyu
Evladım rahat uyu, oyyyy
*
Koklayıp sevemeden, bana baba demeden
Kara toprağa girdin evladım
Ben seni sevemeden
-
Hayde gidelum hayde..
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Hayde gelmeyimisun!
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Habu kadar yalvardum!
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Bir şey demeyimusun
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Dere akayi dere..
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Kumunu sere sere
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Beni de götür dere
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Yarin olduğu yere
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Gökten uçayı gökten
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Gurbetin tayyaresi
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Yar da içinde olsa
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Ben olsam pervanesi
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Hayde gidelum hayde
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Kaçkarın tepesine
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Benden selam söyleyun
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy
Köyün fadimesine
Nani nani oy oy hayde nani oy oy oy