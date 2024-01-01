Gel Yavrum Sen gibi birini aklı olan üzer mi yüz sene bin sene adam senden bezer mi gel yavrum al beni, kollarına sar beni ister vur parçala, sağa sola yay beni Bebeğim meleğim kanatlı kelebeğim sen ağlama ne olur dayanmıyor yüreğim gel yavrum al beni, kollarına sar beni ister vur parçala, sağa sola yay beni Boyların endamın havalı gezmelerin öldürür adamı bakarak süzmelerin gel yavrum al beni, kollarına sar beni ister vur parçala, sağa sola yay beni Giderim seninle taa fizana kadar fizan da olmasa artık mezara kadar gel yavrum al beni, kollarına sar beni ister vur parçala, sağa sola yay beni

Kaderim Dert yükledim sepeti, kurtulamam ebedi sensin bunun sebebi, yaktın beni kaderim sayende hiç gülmedim, şefkat nedir bilmedim hep süründüm ölmedim, yaktın beni kaderim Oy oy kaderim, sayende de kederim bende cehennemlerin yaktın beni kaderim sonunda dert küpüne döndürdün beni yine ateş döktün içime, yaktın beni kaderim Sevginin büyüğü ilan ben sevdim oldu yılan yine benim yıkılan yaktın beni kaderim yüzünden vicdansızlar güldüren ağlıyorken perişanım perişan, yaktın beni kaderim Oy oy kaderim, sayende de kederim bende cehennemlerin yaktın beni kaderim sonunda dert küpüne döndürdün beni yine ateş döktün içime, yaktın beni kaderim Bilmem bana ne yaptın beni ona bağladın o güldü ben ağladım, yaktın beni kaderim böldü bizi ikiye biraz fani kediye öldürttüysen ne diye yaktın beni kaderim Oy oy kaderim, sayende de kederim bende cehennemlerin yaktın beni kaderim sonunda dert küpüne döndürdün beni yine ateş döktün içime, yaktın beni kaderim

Demedim mi Ben Sana Hayallerin düşlerin öteberi işlerin iyi değil güzelim senin bu gidişlerin demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy Girersin bunalıma içinden çıkamazsın elin tuşlara gitmez beni arayamazsın demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy Kendin yazar çizersin elindeki fermanı yaşamaktan bezersin yok ederler dünyanı demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy Alırlar seni senden hatırın bile kalmaz bilmiyor musun dostum düşenin dostu olmaz demedim mi ben sana uyma arkadaşına bir hal gelir başına oy oy oy oy

Ya Öyle Ya Böyle Kız evinun önüne gelup duramayrum Bu ne kada güzelluk sana bakamayrum Ya öyledu böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Evleri iki katli bu sevdalik ne tatli Onun o bakişlari yakti içimu yakti Ya öyledu böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Evleri sari beyaz bu ne cilve bu ne naz Yüz yüze gelemeduk iki satir bişe yaz Ya öyledu böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Evleri saray gibi durur orda tay gibi Güzelluğun geceye işik verur ay gibi Ya öyledu böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyledu böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur Ya öyle ya böyledu ikisinden birudur Bırak beni geleyum desunler bu delidur

Yaramaz bir sürü bahaneler sudan yere sebepler nasıl bitti bir anda onca güzel hayaller. * yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz * şimdi yan herşeyine beni terk ettiğine pişmansın biliyorum ansızın gittigine * yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz * yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz * seni allah af etsin benim öyle gücüm yok deymezsin hiç bir şeye bedduaya gerek yok * yaramazsın yaramaz gülüm bana yaramaz senin gibi biriyle aynı yerde durulmaz yaramazsın yaramaz bana karşı yaramaz senin gibi zalimle aynı evde yaşanmaz

Kabahat Bilseydim başlamazdım kız seninle bu aşka yaşamayan bilemez gönül yarası başka anıların güzeli, hala kalbimde yeri bulabilecek misin benim kadar seveni Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu Savdıramaz hekimler içimdeki yarayı virane etti gitti gönlümdeki sarayı arkadaşlarım bile hala onu soruyor gidiş o gidiş oldu vefasız aramıyor Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu Deli divane gibi o da beni severdi acele karar verdi parayı tercih etti diyebilir misin ki para mutluluk verir unutulmaz anılar her an aklına gelir Kabahatim sevmekse sevdim işte ne oldu önceden benim idi şimdi ellerin oldu

Gel Gidelim Off offfffffffffffff Hey gidi karadeniz dalgalidir dalgali Dedi benden uzak dur belaliyim belali x2 Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Bizim karadenizun doyulmaz havasına Rastlamadım ömrümde böyle belalısına Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Gezdum karadenizi cennetin ebür yüzi Karadeniz doluyum sarayum hepunizi Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Off offfffffffffffff Karadeniz karadur her gidene yuvadur Öyle değilmi dostlar dediğum kada vardur Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar Gel gidelim gidelim liman neriye kadar İste benden canimi istiyisun ne kadar İste benden canimi da istiyisun ne kadar

Tutabilsem Gözlerin de gözlerim seni arıyor Yüreğinde ateşin beni yakıyor Tutabilsem elini sara bilsem belini İki cihan bir olsa dolduramaz yerini Ne oldu bana böyle duramıyorum Ölü dibiyim sanki yaşamıyorum Tutabilsem elini sara bilsem belini İki cihan bir olsa dolduramaz yerini Seni düşünüyorum canım acıyor Sensiz bir dakikayı aklım almıyor Tutabilsem elini sara bilsem belini İki cihan bir olsa dolduramaz yerini Olmuyor be güzelim sensiz olmuyor Gözlerimde illaki kalbim ağrıyor Tutabilsem elini sara bilsem belini İki cihan bir olsa dolduramaz yerini

Dostum Cümle alem kıskanır seninle dostluğumu dilerim ki Allah’ım göstermez yokluğunu uzak olsak ne çıkar sensin gönlümde servet sevenler dostlarına bir gün kavuşur elbet Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum Moralim biraz bozuk, yüreğim durgun buruk hayat şen dünya güzel, hasretlerden yorulduk var mı böyle bir dostluk, yokuşlu yollar koştuk ya birlikte ağladık, ya da beraber coştuk Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum Sensiz olmuyor dostum, zaman geçmiyor dostum mektuplar kelimeler bana yetmiyor dostum

Hani Yavrum senin yüzünden oldum deli divane adım adım peşinde dolaşırdım pervane bana yaptıklarının(ettiklerinin) hepsi birer bahane besle doyur ye içir oh ne ala şahane Hani çok seviyordun ayrılamam diyordun hani biz ayrılırsak yaşayamam diyordun dizlerimin dibinden yanımdan gitmiyordun nerde, nerde, nerde güzelim nerde Ne oldu da bir anda 90 derece döndün çoban yıldızı gibi bir yandın bir de söndün Allah belanı versin bana da sebep oldun bir daha mı yok aman göreceğimi gördüm Hani çok seviyordun ayrılamam diyordun hani biz ayrılırsak yaşayamam diyordun dizlerimin dibinden yanımdan gitmiyordun nerde, nerde, nerde güzelim nerde

Uyu Bebeğim Ah felek zalım felek, açtın kapanmaz yara On aylık evladımı yeni koydum mezara Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu İki karış mezarda bebeğim rahat uyu Evladım rahat uyu, oyyyy * Akar gözyaşım akar, akar da dinmez oyy Evladım anan baban mezar başından gitmez Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu İki karış mezarda bebeğim rahat uyu Evladım rahat uyu, oyyyy * Koklayıp sevemeden, bana baba demeden oyy Kara toprağa girdin evladım sevilmeden Uyu bebeğim uyu, uyu bebeğim uyu Uyu bebeğim uyu, uyu evladım uyu İki karış mezarda bebeğim rahat uyu Evladım rahat uyu, oyyyy * Koklayıp sevemeden, bana baba demeden Kara toprağa girdin evladım Ben seni sevemeden