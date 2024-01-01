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Özledim güvercinim gözümde tütüyorsun
O kadar şirinsin ki beni büyütüyorsun
Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim
Öyle özledim seni uç da gel güvercinim
Fırtınalar kopuyor canımda bedenimde
Öyle istiyorum ki paylaşmayı seninle
Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim
Öyle özledim seni uç da gel güvercinim
Çare bulamaz bana ne hekim ne da doktor
Aşkın öyle büyük ki kalbimde imparator
Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim
Öyle özledim seni uç da gel güvercinim
-
Kalleşler pusu kurdu zaman biranda durdu
beş şehidin(şehitlerin) üstüne göklerden yağan nurdu
oğul oğul süleyman her taraf ateş duman
Adem Bilal Süleyman her taraf ateş duman
*
Rize Kars Kırıkkale ağlıyor bütün vatan
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
*
İmanla can verdiler cesurca direndiler
Musul'da vatan için şehadete erdiler
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
Bülent Nihat Süleyman her taraf ateş duman
Ordu Van Çanakkale ağlıyor bütün vatan
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
*
Yiğitler boyun eğmez namertler bunu bilmez
vatan millet(bayrak) uğruna şehit düşenler ölmez
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
Yanıyor bizim rize, ağlıyor anan baban
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
*
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Senin için terkettim mekanımı evimi
mecnun olmuş gezerim, kimse bilmez yerimi
ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım
bile bile canımı bedenimi yakmışım
nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım
Bir kez canım demedin, sarılmadın boynuma
atıp gittin dertlerin, acıların koynuna
ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım
bile bile canımı bedenimi yakmışım
nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım
Sayende oldum böyle acıların sahibi
Allah da seni yaksın dilerim benim gibi
ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım
bile bile canımı bedenimi yakmışım
nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım
Senin için kendimi ateşlere atmışım
Bile bile canımı, bedenimi yakmışım
Nasıl kanmışım sana nasıl, nasıl da inanmışım
Nasıl da inanmışım!
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Ayvalar sarı sarı, kimin var böyle yari
Feda olsun yoluna, gönlümün sarayları
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
Ayva dalında güzel, sevdiğim beni üzer
Nasıl kandırdı beni, kara kaş kara gözler
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
Çekemem seni daha, yeter beni üzdüğün
Nişanlıyım diyorsun, hani nişan yüzüğün
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
Yarim ayva yanaklı, maceraya meraklı
Yaşı daha ufacık, aklı kesmiyor aklı
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
Ayvanın sarısını, ver bana yarısını
Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını
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Gülüm, sana ne olur?
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Yavrum, sana ne olur?
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Olanlar bana olur
Yar, benimle oynama
Bak sonra fena olur
Bak sonra fena olur
Bak sonra fena olur
Yar, benimle oynama
Bak sonra fena olur
Bak sonra fena olur
Bak sonra fena olur
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağun
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Beluni saramadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Beluni saramadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Eluni tutamadum
Çikmayisun aklumdan
Seni unutamadum
Seni unutamadum
Seni unutamadum
Çikmayisun aklumdan
Seni unutamadum
Seni unutamadum
Seni unutamadum
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağun
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Şimdi yapayalnuzim
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Şimdi yapayalnuzim
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Sensuz ne yapacağum?
Yar elumde değil ki
Nasil unutacağum?
Nasil unutacağum?
Nasil unutacağum?
Yar elumde değil ki
Nasil unutacağum?
Nasil unutacağum?
Nasil unutacağum?
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağun
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Boş koydun kucağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağumi
Söndürdün ocağum
Daha ne yapacaktun?
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağuni
Yaptın yapacağun
-
Boynuna doladuğun liralar dizi dizi
Gel güzelum senunle geçirelim bu yazi
Karagözlü dürdane durdane durdane
Bir tanesin bir tane durdane durdane
Gel yanalım güzelum durdane durdane
Sevdanun ateşine bir tanesun birtane
*
Sürme çektun gözüne çıktun meydan düzine
Sen benum yüreğume hazinesun hazine
Karagözlü dürdane durdane durdane
Bir tanesin bir tane durdane durdane
Gel yanalım güzelum durdane durdane
Sevdanun ateşine bir tanesun birtane
*
Sevdan başıma bela yandum sönemyirum
Düştüm senun yoluna deri dönemryirum
Karagözlü dürdane durdane durdane
Bir tanesin bir tane durdane durdane
Gel yanalım güzelum durdane durdane
Sevdanun ateşine bir tanesun birtane
*
Karagözlü dürdane durdane durdane
Bir tanesin bir tane durdane durdane
Gel yanalım güzelum durdane durdane
Sevdanun ateşine bir tanesun birtane
-
Yokki beni dünyada bi arıyan bi soran
Anladum ki yanımda kalmamış dostum olan
Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni
Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni
Bu dertler bana yeter olsun bakalım olsun
Dalgaları sarardum keşke olsaydım yosun
Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni
Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni
Yok kimseden teselli gözlerimun yaşına
Harcamişim ömrümü meğer boşi boşina
Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni
Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni
Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni
Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni
-
Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu
seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu
Aşkı böyle bilmezdim, bırakın yaşayayım
çok ağır bir yük imiş, bir daha ben taşıyayım
bitmez derdi çilesi, oldum aşk meyhanesi
hangi kitap yazıyor, nerde aşkın adresi
sordum bazı dostlara, bir cevap alamadım
utandım geri döndüm, bir daha soramadım
Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu
seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu
En sonunda inandım, böyle bir aşk yaşadım
keşke yaşamasaydım, başıma bela aldım
el açtım Allah’ıma, ben ne dertlere kaldım
kurtar beni diyerek, gece gündüz yalvardım
içimdeki şiddeti, bir an durduramadım
ne ettiysem olmadı, yine kurtulamadım
Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu
seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu
-
Düştüm ince maraza
yansın yüreğim yansın
ben istemişim seni de
vermeyenler utansın
*
Sarılsam da olmayi darılsam da olmayi
seven seveninden böyle darılmaz
anladım ki senden bana yar olmaz
çok ararsın benim gibi güzelim
ettiklerin yanına da kar olmaz
*
Benim gibi yanasın
sormasınlar halini
iki taşta kalasın da
vermeyesin canını
-
uy uy uy…
dumana bak dumana
dağda geliyi dağdan
vurun öldürün beni
ayırmayın o yardan
gel yanıma yanıma
bişe diyeyim sana
al beni kollarına
dön o yana bu yana
uy uy uy…
duman aldı dağlari
ben aldım yaylaları
allah izin ederse
görürüz oraları
uy uy uy…
karadenizin eni
çimeniyim çimeni
daha ne duruyusin
sarıl bana,ye beni
uy uy uy…
duman oldum yayıldım
dağların etrafına
durma öyle uzakta
yanıma gel yanıma
-
Gir gir horona bi ileri bi geri
Oyna güzelim oyna bura yeri du yeri
Gir horona horana bi ileri bi geri
Oyna güzelum oyna bura yeri du yeri
Kemençe çalduğimi saytayi surduğimi
Duymadun mu bu gece kapina vurdiğimi
Gir gir horona bi ileri bi geri
Oyna güzelim oyna bura yeri du yeri
Gir horona horana bi ileri bi geri
Oyna güzelum oyna bura yeri du yeri
Gir gir horona bi ileri bi geri
Oyna güzelim oyna bura yeri du yeri
Gir horona horana bi ileri bi geri
Oyna güzelum oyna bura yeri du yeri
Recebine duradum seni taniyamadum
Alup giderdum seni yaşuni doldurmadun
Gir gir horona bi ileri bi geri
Oyna güzelim oyna bura yeri du yeri
Gir horona horana bi ileri bi geri
Oyna güzelum oyna bura yeri du yeri