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hey gidi heyyyy
karadenizde doğdum
büyüdüm adam oldum
yeri geldi bağurdum yeri geldi mum oldum
hayat felsefesini gurbet ellerden aldum
gırtlağa kadar doldum yeter artık patladum
mutluyum huzurum var
çok iyi durumum var
gururla taşuduğum şerefim onurum var
deli doliyim ama benum de bi kalbum var
en azindan bir adum bi de itibarum var
ehehe he ehe ehhhe heeeeee
oho ho ho ohhohhoooooooooo
ho ho hooooooo!
hey gidi hey
benum için arkamdan neler neler dediler
gıyabumda konuşup yerden yere vurdiler
yok o bitti dediler
adam olmaz dediler
dedukleri olmadi malesef yanildiler
mutluyum huzurum var
çok iyi durumum var
gururla taşuduğum şerefim onurum var
deli doliyim ama benum da bi kalbum var
en azindan bi adum bi de itibarum var
ehe he he he ehe heheeeeee
oho hooho ohhohhoooooooooo
ho ho hooooooo!
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Hayde hayde hayde hayde gel hayde
Bir görüşte vuruldum seni gördüğum yerde x2
Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem
Eller ne derse desun yar ben sensuz edemem x2
Hayde hayde hayde hayde gel hayde
Beklemeye gerek yok seyusinu al hayde x2
Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem
Eller ne derse desun gene sensuz edemem
Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem
Eller ne derse desun asla sensuz edemem
Hayde hayde hayde hayde gel hayde
Sevduğum ikimuze yok kimselerden fayde x2
Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem
Eller ne derse desun yar ben sensuz edemem
Ben edemem edemem yar ben sensuz edemem
Eller ne derse desun asla sensuz edemem
Hayde hayde hayde hayde gel hayde
Geleceksen gel artuk koyma başumu derde x2
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Sevdaluk ince maraz yürek yakar can almaz
Sordum ona ismini dedİ bana güllinaz
Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz
Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz
Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz
Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz
Doksan atmuş doksansun görende bişey sansun
Boyu posu yerinde tek açıdan noksansun
Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz
Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz
Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz
Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz
Dalda var sari elma alup soymadan yema
Optum dişledum seni beni anana dema
Güllinaz Güllinaz gülli gülli Güllinaz
Eyil öpeyim biraz da eyil öpeyim biraz
Gülli gülli Güllinaz güllü dudağun kiraz
Yaktun kül ettun beni eyledin beni maraz
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Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor
Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor
Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman
Senden gelen her şeye amadeyim her zaman
*
Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor
Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor
Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman
Senden gelen her şeye amadeyim her zaman
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime
Daha akıl sır ermez bu benim işlerime
Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm
Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün
*
Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime
Daha akıl sır ermez bu benim işlerime
Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm
Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
-
Bahtım yok ikbalsızım, tek başına yalnızım
sil baştan yazamam ki, böyle yazılmış yazım
Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma
ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma
Üzülmek neye yarar, düşünmek neye yarar
doğduğumda bozulmuş, düzelir mi bu ayar
Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma
ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma
Gecelerim uykusuz, dolaşırım aç susuz
bugün de böyle geçti, yarınlarım umutsuz
Neler neler yazılmış, benim kara bahtıma
ah bu yaz aylarına, kar yağdı dağlarıma
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Bu dere akma ilen bu dere akma ilen
Ne olur bakma ilen ne olur bakma ilen
Adam adami yer mi adam adami yer mi
Horon oynama ilen horon oynama ilne
Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy
Kuşlar civildaşurken kuşlar civildaşurken
Coşkun akar dereler coşkun akar dereler
Derlerun sesuni derlerun sesuni
Dağlar uzaktan dinler dağlar uzaktan dinler
Ah oy oy oy oy oy ah oy oy oy oy oy
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Kalleşler pusu kurdu zaman biranda durdu
beş şehidin(şehitlerin) üstüne göklerden yağan nurdu
oğul oğul süleyman her taraf ateş duman
Adem Bilal Süleyman her taraf ateş duman
*
Rize Kars Kırıkkale ağlıyor bütün vatan
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
*
İmanla can verdiler cesurca direndiler
Musul'da vatan için şehadete erdiler
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
Bülent Nihat Süleyman her taraf ateş duman
Ordu Van Çanakkale ağlıyor bütün vatan
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
*
Yiğitler boyun eğmez namertler bunu bilmez
vatan millet(bayrak) uğruna şehit düşenler ölmez
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman
Yanıyor bizim rize, ağlıyor anan baban
Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan
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Bir kuyudayim bocalayirum
Çıkmazlardayim sapaliyirum
Kendi kendumi parçalayirum
Dardağın oldum darma dumanim
Bu boyle gitmez bu boyle olmaz
Gecem uykusuz günüm avurmaz
İnsan kendini böyle dağutmaz
Dardağın oldum darma dumanim
Kalabalukta tenhalardayım
Olur olmaduk elhamlardaym
Kafam çok bozuk fenalardayım
Dardağın oldum darma dumanım
Bu boyle gitmez bu boyle olmaz
Gecem uykusuz günüm avurmaz
İnsan kendini böyle dağutmaz
Dardağın oldum darma dumanim
Gözden uzakta gölgelerdeyim
Nemden huy kapan triplerdeyim
Bir acayibim gariplerdeyim
Dardağın oldum darma dumanim
Bu boyle gitmez bu boyle olmaz
Gecem uykusuz günüm avurmaz
İnsan kendini böyle dağutmaz
Dardağın oldum darma dumanim
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Bulutlara vurayim bulutlara vurayim
Yağmur olup yağayim yağmur olup yağayim
Yağmur damlası gibi yağmur damlası gibi
Kapina damliyayim kapina damliyayim
*
Kar olayim yağayim kar olayim yağayim
*
Uşiyeyim donayim uşiyeyim donayim
Soğuktan tir titrerken soğuktan tir titrerken
Koynunda ayilayim koynunda ayilayim
*
Güneş olup dağayim güneş olup dağayim
Evunize dolayim evunize dolayim
Bundan güzel ne olur bundan güzel ne olur
Size kurban olayim size kurban olayim
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Yaptı geldi ırgatı, çekti ahıra atı
belli randevusu var, kaçırır mı saati
elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun
kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün
Kızarsa zaptedilmez, gören der bu delidir
dediği lafı yemez, çok sözünün eridir
elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun
kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün
Haftanın sonu pazar, pazar kuralım pazar
esirgemez sözünü(lafını), en kralını bozar
elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun
kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün
Masasında su tası, markası çin yapması
kaldırmayın yerinden, zordur onu tutması
elinde bakır güğüm, rujun bozuldu rujun
kuşandın gidiyorsun, gene nereye bugün
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Uzungöl çay karasi Sultanmurat yaylasi
Türki oldi dillere Trabzonun maskasi
Meryem Ana Sümela bir dağun yamacına
Gidup ziyaret eden ulaşur amacuna
Ağasarun kizlari oynarlar horonlari
Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari
Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari
Her tarafta meşhurdur beyleri agalari
Of Sürmene Aarakli birbirine çok yakin
Yakinda il olmaya oh biraz daha yakin
Trabzonsporumun bordo mavi bayraği
Futboliyle süsledi avrupayi dünyayi
Ağasarun kizlari oynarlar horonlari
Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari
Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari
Her tarafta meşhurdur beyleri agalari
Akçabat Beşikdüzü Karadağ Vakfıkebir
Vakfıkebir de akla ikçeme sağlam gelir
Güzelum Trabzonu anlatmakla biter mi
Ben da ne anlattim bu kadari yeter mi
Ağasarun kizlari oynarlar horonlari
Cennetten birer köşe Trabzonun dağlari
Unutmak mumkinmidur büyük ulusoylari
Her tarafta meşhurdur beyleri agalari
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Öldüriy beni bu gururun inadun
Binbir türlü huylarun düşünmekten oynattum
Dellendum hep kaçti uykularum
Söyle iyi mi oldi üzduğün kirduğun
Bana bu yaptuklarun fuzuli beri oldi
Dediğun bide bu yalanlarun
Durmadan ağlasanda diz çöküp yalvarsanda
Duvarlara vursanda affetmem
Dünyada tek olsanda tarihleri yazsanda
Ne olur affet desanda affetmem