Kadırga ay kadırga kadırga geldimi zamanların öldürüyor adamı horon oynamaların vurun vurun vuralım tahtaları kıralım hepberaber uşaklar kadırga bağıralım karadenizlilerin istanbul’daki evi buyurun arkadaşlar kadırga horon yeri kadırgada çalınır en güzel kemençeler orada toplanıyor bu bizim hemşeriler kadırga’da yapılır kadırga şenlikleri sunar karadeniz’e bütün güzellikleri

Sanada Güle Güle yeter verdiğin çile oy oy oy oy oy oy oy oy eridim bile bile buraya kadar imiş sanada güle güle çıkar beni aklından * sakın kafana takma artık çık hayatımdan oy oy oy oy oy oy oy oy git arkanada bakma * bu kadar attı bana oy oy oy oy oy oy oy oy çekerim yana yana helal etmem hakkımı hakkım var ise sana * bilki bende insanım bir bedende bir canım yine affetyem seni oy oy oy oy oy oy oy oy aksada bütün kanım * yaş bitti gözlerimde oy oy oy oy oy oy oy oy içerlerim kan ağlar hiç düşmesin yakandan ettiğim beddualar dilim dilim olasın beni hiç güldürmedin oy oy oy oy oy oy oy oy sende hep ağlayasın

Vur Kemane tavada yandi balık gönül ondan dayanık sana vuruldum diye kırılıyi ortalık * vur kemane kemane elalemin sözüne biz sevda ettik diye ona,buna,kime ne * kara kara lahana mısır ile kaynasın gel tak beni koluna kıskananlar çatlasın * vur kemane kemane elalemin sözüne biz sevda ettik diye ona,buna,kime ne * anzer balına benzer sevdiğim senlen hayat ahdettim alacağım seni ellere inat

Oy Anam Canım Babam ben böyle büyük acı duymadım,yaşamadım sizin yokluğunuza hala alışamadım oy anam,canım babam sizi unutamadım hakkınızı helal edin size layik olamadım ninnilerle büyüttün canım anam sen beni sel oldu gözyaşlarım nasıl giydin kefeni bu nasıl kara haber zindandır bana heryer helal edin hakkınızı belki acım biraz diner

Derede Pulli Ala devir değişti dostum eskilerden eser yok herkes kendi başına temelli bir lider yok anlatan anlatana elde sıfır gene yok derede pulli ala kaçayi sağa sola öyle zamana geldik güvenilmez bir kula bir ton yalan vaadler aklına geleni der bende inanmayirum bin tane yemin eder biraz daha zorlasan yerkeri bile öper bol keseden atarlar yalan dalaveralar konsantre oldimi yalana yalan katar ondan zevkli bişe yok yalan dinlemek kadar

Bana Birşeyler Anlat bana birşeyler anlat senden ibret alayım öyle birşey anlatki herkese anlatayım yaşadığın gün olsun sakladığın sır olsun öyle bir şey olsunki aleme ibret olsun bana birşeyler anlat bilinmez,duyulmamış cihanı cümle alem kimseler yaşamamış bana birşeyler anlat yüreğim parçalansın dayanmasın gözlerim yaş değil,kan ağlasın

Amman Amman Oy Oy selam verdim almadı dönüp bile bakmadı bu kız çok havalandı amman amman oy oy dedim bu hiç olmadı gene beni takmadı daha sabrım kalmadı amman amman oy oy hizaya gelirmisin bi dakka dinlermisin müsade edermisin amman amman oy oy hiç durmak bilmezmisin ya insaf demezmisin beni yiyecekmisin amman amman oy oy öyle dedim olmadı böyle dedim olmadı beni belaya sardı amman amman oy oy ben vurdum oda vurdu şaşırdım aklım durdu olay epeyi sürdü amman amman oy oy

Sor Beni hayalinim aynada bak yüzüne gör beni yıldız idim parlayan gökyüzüne sor beni * ağlayan bulutlara yağmurlara sor beni illa bugüne değil yarınlara sor beni * bedenimde dolaşan cana,kana sor beni gelen geçene değil birde bana sor beni