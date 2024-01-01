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7/24 Dinle Hey Gidi Hey

Hey Gidi Hey Şarkı Sözleri

Recebim Hey Gidi Hey şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Recebim Hey Gidi Hey şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hey Gidi Hey sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Recebim

Recebim

Hey Gidi Hey

  • Kar Yağdı Dağlarıma

  • Hey Gidi hey

  • Hayde Hayde

  • Gülli gülli Güllinaz

  • Sevdim Deliler Gibi

  • Ah Oy Oy Oy

  • Şehitler Ölmez

  • Darma Dumanım

  • Size Kurban Olayım

  • Gene Nereye Bugün

  • Güzel Trabzonum

  • Affetmem

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