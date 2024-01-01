Sanada Güle Güle Şarkı Sözleri
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ben böyle büyük acı
duymadım,yaşamadım
sizin yokluğunuza
hala alışamadım
oy anam,canım babam
sizi unutamadım
hakkınızı helal edin
size layik olamadım
ninnilerle büyüttün
canım anam sen beni
sel oldu gözyaşlarım
nasıl giydin kefeni
bu nasıl kara haber
zindandır bana heryer
helal edin hakkınızı
belki acım biraz diner
-
yeter verdiğin çile
oy oy oy oy oy oy oy oy
eridim bile bile
buraya kadar imiş
sanada güle güle
çıkar beni aklından
*
sakın kafana takma
artık çık hayatımdan
oy oy oy oy oy oy oy oy
git arkanada bakma
*
bu kadar attı bana
oy oy oy oy oy oy oy oy
çekerim yana yana
helal etmem hakkımı
hakkım var ise sana
*
bilki bende insanım
bir bedende bir canım
yine affetyem seni
oy oy oy oy oy oy oy oy
aksada bütün kanım
*
yaş bitti gözlerimde
oy oy oy oy oy oy oy oy
içerlerim kan ağlar
hiç düşmesin yakandan
ettiğim beddualar
dilim dilim olasın
beni hiç güldürmedin
oy oy oy oy oy oy oy oy
sende hep ağlayasın
-
tavada yandi balık
gönül ondan dayanık
sana vuruldum diye
kırılıyi ortalık
*
vur kemane kemane
elalemin sözüne
biz sevda ettik diye
ona,buna,kime ne
*
kara kara lahana
mısır ile kaynasın
gel tak beni koluna
kıskananlar çatlasın
*
vur kemane kemane
elalemin sözüne
biz sevda ettik diye
ona,buna,kime ne
*
anzer balına benzer
sevdiğim senlen hayat
ahdettim alacağım
seni ellere inat
-
devir değişti dostum
eskilerden eser yok
herkes kendi başına
temelli bir lider yok
anlatan anlatana
elde sıfır gene yok
derede pulli ala
kaçayi sağa sola
öyle zamana geldik
güvenilmez bir kula
bir ton yalan vaadler
aklına geleni der
bende inanmayirum
bin tane yemin eder
biraz daha zorlasan
yerkeri bile öper
bol keseden atarlar
yalan dalaveralar
konsantre oldimi
yalana yalan katar
ondan zevkli bişe yok
yalan dinlemek kadar
-
bana birşeyler anlat
senden ibret alayım
öyle birşey anlatki
herkese anlatayım
yaşadığın gün olsun
sakladığın sır olsun
öyle bir şey olsunki
aleme ibret olsun
bana birşeyler anlat
bilinmez,duyulmamış
cihanı cümle alem
kimseler yaşamamış
bana birşeyler anlat
yüreğim parçalansın
dayanmasın gözlerim
yaş değil,kan ağlasın
-
selam verdim almadı
dönüp bile bakmadı
bu kız çok havalandı
amman amman oy oy
dedim bu hiç olmadı
gene beni takmadı
daha sabrım kalmadı
amman amman oy oy
hizaya gelirmisin
bi dakka dinlermisin
müsade edermisin
amman amman oy oy
hiç durmak bilmezmisin
ya insaf demezmisin
beni yiyecekmisin
amman amman oy oy
öyle dedim olmadı
böyle dedim olmadı
beni belaya sardı
amman amman oy oy
ben vurdum oda vurdu
şaşırdım aklım durdu
olay epeyi sürdü
amman amman oy oy
-
hayalinim aynada
bak yüzüne gör beni
yıldız idim parlayan
gökyüzüne sor beni
*
ağlayan bulutlara
yağmurlara sor beni
illa bugüne değil
yarınlara sor beni
*
bedenimde dolaşan
cana,kana sor beni
gelen geçene değil
birde bana sor beni
-
ay kadırga kadırga
geldimi zamanların
öldürüyor adamı
horon oynamaların
vurun vurun vuralım
tahtaları kıralım
hepberaber uşaklar
kadırga bağıralım
karadenizlilerin
istanbul’daki evi
buyurun arkadaşlar
kadırga horon yeri
kadırgada çalınır
en güzel kemençeler
orada toplanıyor
bu bizim hemşeriler
kadırga’da yapılır
kadırga şenlikleri
sunar karadeniz’e
bütün güzellikleri
-
pazarışe momulun
ge valeri valeri
mektubı momıgansu
jebi dolod valeri
ela ela duriye
gel beriye beriye
ben öldüm gidiyorum
sormuyorsun nereye
tamo tamo celulun
pazarişi derepe
cayıra pe dıkanu
na dopgetit yerepe
yağmur yağıyor yağmur
üstteki tepelere
haydi gidelim güli
benim dediğim yere