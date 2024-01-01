Sevdim Deliler Gibi Şarkı Sözleri
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Recebim
Sevdim Deliler Gibi
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Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor
Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor
Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman
Senden gelen her şeye amadeyim her zaman
*
Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor
Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor
Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman
Senden gelen her şeye amadeyim her zaman
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime
Daha akıl sır ermez bu benim işlerime
Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm
Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün
*
Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime
Daha akıl sır ermez bu benim işlerime
Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm
Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek
*
Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi
Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi
Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek
Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek