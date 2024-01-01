Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman Senden gelen her şeye amadeyim her zaman * Gülünce gözlerinin içi bile gülüyor Bakınca alev alev ateş gibi yakıyor Gül ne olur her zaman gülüver dursun zaman Senden gelen her şeye amadeyim her zaman * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime Daha akıl sır ermez bu benim işlerime Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün * Yandım gülüşlerine, gül oldun düşlerime Daha akıl sır ermez bu benim işlerime Ellerim düğüm düğüm, içim dışım kördüğüm Bir tek çaresi kaldı, bu işin sonu düğün * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek * Gül yavrum güller gibi, gökyüzü gürler gibi Olan aklım da gitti, sevdim deliler gibi Aşık olmak ölmek gerek, yaşamak görmek gerek Bu öyle bir sevda ki, yaşarken ölmek demek