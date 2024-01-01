Zilli Kalleşler pusu kurdu zaman biranda durdu beş şehidin(şehitlerin) üstüne göklerden yağan nurdu oğul oğul süleyman her taraf ateş duman Adem Bilal Süleyman her taraf ateş duman * Rize Kars Kırıkkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * İmanla can verdiler cesurca direndiler Musul'da vatan için şehadete erdiler oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Bülent Nihat Süleyman her taraf ateş duman Ordu Van Çanakkale ağlıyor bütün vatan Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan * Yiğitler boyun eğmez namertler bunu bilmez vatan millet(bayrak) uğruna şehit düşenler ölmez oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman oğul oğul Süleyman her taraf ateş duman Yanıyor bizim rize, ağlıyor anan baban Trakya Anadolu ağlıyor bütün vatan *

Aşk İçin Senin için terkettim mekanımı evimi mecnun olmuş gezerim, kimse bilmez yerimi ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım bile bile canımı bedenimi yakmışım nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım Bir kez canım demedin, sarılmadın boynuma atıp gittin dertlerin, acıların koynuna ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım bile bile canımı bedenimi yakmışım nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım Sayende oldum böyle acıların sahibi Allah da seni yaksın dilerim benim gibi ben aşk (aşkın) için kendimi ateşlere atmışım bile bile canımı bedenimi yakmışım nasıl kanmışım sana, nasıl da inanmışım Senin için kendimi ateşlere atmışım Bile bile canımı, bedenimi yakmışım Nasıl kanmışım sana nasıl, nasıl da inanmışım Nasıl da inanmışım!

Ayvaların Sarısını Ayvalar sarı sarı, kimin var böyle yari Feda olsun yoluna, gönlümün sarayları Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını Ayva dalında güzel, sevdiğim beni üzer Nasıl kandırdı beni, kara kaş kara gözler Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını Çekemem seni daha, yeter beni üzdüğün Nişanlıyım diyorsun, hani nişan yüzüğün Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını Yarim ayva yanaklı, maceraya meraklı Yaşı daha ufacık, aklı kesmiyor aklı Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını Ayvanın sarısını, ver bana yarısını Allah’ım nasip etsin, kızın hayırlısını

Güvercinim Özledim güvercinim gözümde tütüyorsun O kadar şirinsin ki beni büyütüyorsun Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim Öyle özledim seni uç da gel güvercinim Fırtınalar kopuyor canımda bedenimde Öyle istiyorum ki paylaşmayı seninle Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim Öyle özledim seni uç da gel güvercinim Çare bulamaz bana ne hekim ne da doktor Aşkın öyle büyük ki kalbimde imparator Ne desem sana bilmem hayatım aşkım cicim Öyle özledim seni uç da gel güvercinim

Yaptın Yapacağını Gülüm, sana ne olur? Olanlar bana olur Olanlar bana olur Olanlar bana olur Olanlar bana olur Yavrum, sana ne olur? Olanlar bana olur Olanlar bana olur Olanlar bana olur Olanlar bana olur Yar, benimle oynama Bak sonra fena olur Bak sonra fena olur Bak sonra fena olur Yar, benimle oynama Bak sonra fena olur Bak sonra fena olur Bak sonra fena olur Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağun Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Beluni saramadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Beluni saramadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Eluni tutamadum Çikmayisun aklumdan Seni unutamadum Seni unutamadum Seni unutamadum Çikmayisun aklumdan Seni unutamadum Seni unutamadum Seni unutamadum Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağun Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Şimdi yapayalnuzim Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Şimdi yapayalnuzim Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Sensuz ne yapacağum? Yar elumde değil ki Nasil unutacağum? Nasil unutacağum? Nasil unutacağum? Yar elumde değil ki Nasil unutacağum? Nasil unutacağum? Nasil unutacağum? Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağun Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Boş koydun kucağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağumi Söndürdün ocağum Daha ne yapacaktun? Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağuni Yaptın yapacağun

Durdane Boynuna doladuğun liralar dizi dizi Gel güzelum senunle geçirelim bu yazi Karagözlü dürdane durdane durdane Bir tanesin bir tane durdane durdane Gel yanalım güzelum durdane durdane Sevdanun ateşine bir tanesun birtane * Sürme çektun gözüne çıktun meydan düzine Sen benum yüreğume hazinesun hazine Karagözlü dürdane durdane durdane Bir tanesin bir tane durdane durdane Gel yanalım güzelum durdane durdane Sevdanun ateşine bir tanesun birtane * Sevdan başıma bela yandum sönemyirum Düştüm senun yoluna deri dönemryirum Karagözlü dürdane durdane durdane Bir tanesin bir tane durdane durdane Gel yanalım güzelum durdane durdane Sevdanun ateşine bir tanesun birtane * Karagözlü dürdane durdane durdane Bir tanesin bir tane durdane durdane Gel yanalım güzelum durdane durdane Sevdanun ateşine bir tanesun birtane

Oy Beni Yokki beni dünyada bi arıyan bi soran Anladum ki yanımda kalmamış dostum olan Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni Bu dertler bana yeter olsun bakalım olsun Dalgaları sarardum keşke olsaydım yosun Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni Yok kimseden teselli gözlerimun yaşına Harcamişim ömrümü meğer boşi boşina Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni Oy beni dertler beni vurdi öldürdi beni Olmadi şu gönlümün ömrümce bir seveni

Olur Mu Kız Olur Mu Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu Aşkı böyle bilmezdim, bırakın yaşayayım çok ağır bir yük imiş, bir daha ben taşıyayım bitmez derdi çilesi, oldum aşk meyhanesi hangi kitap yazıyor, nerde aşkın adresi sordum bazı dostlara, bir cevap alamadım utandım geri döndüm, bir daha soramadım Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu En sonunda inandım, böyle bir aşk yaşadım keşke yaşamasaydım, başıma bela aldım el açtım Allah’ıma, ben ne dertlere kaldım kurtar beni diyerek, gece gündüz yalvardım içimdeki şiddeti, bir an durduramadım ne ettiysem olmadı, yine kurtulamadım Olur mu kız olur mu, bu yaptığın olur mu seni sevdim seveli, kayıp ettim yolumu

Sarılsamda Düştüm ince maraza yansın yüreğim yansın ben istemişim seni de vermeyenler utansın * Sarılsam da olmayi darılsam da olmayi seven seveninden böyle darılmaz anladım ki senden bana yar olmaz çok ararsın benim gibi güzelim ettiklerin yanına da kar olmaz * Benim gibi yanasın sormasınlar halini iki taşta kalasın da vermeyesin canını

Uy Uy Kadere uy uy uy… dumana bak dumana dağda geliyi dağdan vurun öldürün beni ayırmayın o yardan gel yanıma yanıma bişe diyeyim sana al beni kollarına dön o yana bu yana uy uy uy… duman aldı dağlari ben aldım yaylaları allah izin ederse görürüz oraları uy uy uy… karadenizin eni çimeniyim çimeni daha ne duruyusin sarıl bana,ye beni uy uy uy… duman oldum yayıldım dağların etrafına durma öyle uzakta yanıma gel yanıma