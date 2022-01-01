×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Recep Birgit
Recep Birgit
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Bensiz Ey Gül Gülşen-i Alemde Mey Nuş Ey
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Besteci:
Bimen Şen
Şikayet Et
02
Muntazır Teşrifine Hazır Kayık
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Besteci:
Hacı Arif Bey
Şikayet Et
03
Muntazır Teşrifine Hazık Kayık
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şikayet Et
04
On Kerre Demedim mi Sana
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rumeli Türküsü@13141
Besteci:
Rumeli Türküsü@13141
Şikayet Et
05
Oduncular Dağdan Odun İndirir
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Albüme Git
Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Rumeli Türküsü@13141
Besteci:
Rumeli Türküsü@13141
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Albümler
Kağıthane Şarkıları
Recep Birgit
Karagöz-Hacıvat
Recep Birgit
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git