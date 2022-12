Recep Tayyip Erdoğan

Canım İstanbul Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. *** İstanbul benim canım; Vatanım da vatanım... İstanbul, İstanbul... *** Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; Servi, endamlı servi, ahirete perdelik... Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at; Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat... Şahadet parmağıdır göğe doğru minare; Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? .. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet; Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet... *** O manayı bul da bul! İlle İstanbul'da bul! İstanbul, İstanbul... *** Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir; Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar... Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? Cumbalı odalarda inletir ' Katibim'i... *** Kadını keskin bıçak, Taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul... *** Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler... Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu, Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar... *** Gecesi sünbül kokan Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul...

Aman Beni Unutma Bir işaretinle senin olur bu dünya Ve ben tabi ki yanında Nerde olursan ol bir çağırman yeter Koşar gelirim o dakika *** Akşam sabah günün her saati Canım feda uğruna Bak işte yıldızları topladım sana Aman beni unutma *** Hasretimsin sen Her şeyimsin sen Kaderimsin sen Sahibimsin sen *** Sen baharsın sen Gül kokarsın sen Dallarımsın sen Sen hayatsın sen

Gönül Sayfam Öpüştüm resimlerinle Şarkımız çalındı dinledim Bütün gece bekledim Yine sabah oluyor *** Belki sen gelirsin diye Işıkları söndürmedim Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor *** İçimde hatıralar delik deşik Mektupları okudum seçip seçip Karanfili kokladım senin için Odam hasret kokuyor *** Aynanın karşısına geçip geçip Kaderime ağladım içip içip Gönül sayfam da canım açık seçik Senin adın yazıyor

Ölmem mi Lazım Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Eski bir gemi gibi battım Sulara, sulara, sulara.. Söndü fenerlerim, Yanmaz bir daha *** Gözlerim , Siyah inciler döker uğruna.. Sen kalbimin baş köşesindesin... baş köşesindesin... *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç. Bir de ağlattın beni Ben yine seni seviyorum. ** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç, Her gün aldattın beni, Ben yine seni seviyorum

Sevdaya Mahsus Seni sevdim ben, ne gelir elden Beni bir gün sen, sevebildin mi O sabah erken, ağlıyorken ben Ben ne haldeydim, görebildin mi Görebildin mi, görebildin mi Ne haldeydim ben be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Ne kadar çekti bu gönül senden Bana bir müjde verebildin mi İçerim yangın, eriyor her gün Söyle bir çare bulabildin mi Bulabildin mi, bulabildin mi Bana bir çare be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Hayalinle sevişirken ben Nerelerdeydin nerelerde sen O sabah erken ağlıyorken ben Ben ne haldeydim bilebildin mi Bilebildin mi, bilebildin mi Ne haldeydim ben be yarim

Söz Güzelim Beni terk edişin mümkün mü senin İstersen bir dene de gör güzelim Benimle yaşarsın benimle ancak Yoksa sevgimle boğarım seni *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim tutacak elini Kurtulamaz güzelim kurtulamaz *** Al ruhumu al, al gençliğimi Rabbim şahidim söz güzelim *** Al ruhumu al, al servetimi Rabbim şahidim söz güzelim *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim değecek tenine Kan dökerim güzelim kurtulamaz *** Bir gün pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına Önce saçlarından sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim Belki güneşe ereceğim Yaz bir kenara yaz bebeğim yaz bir kenara *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim değecek tenine And içerim güzelim kurtulamaz *** Sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlarla bir tutma Belki en güzelleri değildir ama dosdoğrudur gözbebeğim Dosdoğrudur inan bana Yaz bir kenara yaz meleğim yaz bir kenara