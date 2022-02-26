Hayal Limanına Demirleyen Yelkenliye Şarkı Sözleri
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Recep Tayyip Erdoğan
Hayal Limanına Demirleyen Yelkenliye
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Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydım, ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi
***
Üşüdüğüm sahrada bu deniz sanki serap
Hep aynı dakikada dönüp duruyor zaman
O'nsuzlukta dermanım değil, dermanım da harap
Ey uyuyan yelkenli, ateşte sen de yan
***
Tahtını en büyülü divanında bulmalı
Açılmalı sonsuzluk sularında engine
Fırtınalar kopsada, umudumuz olmalı
Limanları boyarken gökkuşağı rengine
***
Yapayalnız kalıyor O'nsuz kumlarda köpük
O'nunla damla damla kuruyor masum deniz
Batırır en devasa gemiyi bile bu yük
Ardında birer birer soluyor düşlerimiz
***
Bilseydin; yakınında soluklanan çiçeğin
İzlerine mahpustur çatlayan dudaklarım
Ayinimiz sürecek o büyük vakte değin
Hatırası köz olsa, yüreğimde saklarım