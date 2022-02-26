Recep Tayyip Erdoğan

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi Anlasaydım, ülkemden hazineler götüren Her bakışı öteden birini bekler gibi *** Üşüdüğüm sahrada bu deniz sanki serap Hep aynı dakikada dönüp duruyor zaman O'nsuzlukta dermanım değil, dermanım da harap Ey uyuyan yelkenli, ateşte sen de yan *** Tahtını en büyülü divanında bulmalı Açılmalı sonsuzluk sularında engine Fırtınalar kopsada, umudumuz olmalı Limanları boyarken gökkuşağı rengine *** Yapayalnız kalıyor O'nsuz kumlarda köpük O'nunla damla damla kuruyor masum deniz Batırır en devasa gemiyi bile bu yük Ardında birer birer soluyor düşlerimiz *** Bilseydin; yakınında soluklanan çiçeğin İzlerine mahpustur çatlayan dudaklarım Ayinimiz sürecek o büyük vakte değin Hatırası köz olsa, yüreğimde saklarım