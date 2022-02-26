Recep Tayyip Erdoğan

İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya Bir yanda akan benim öbür yanda Sakarya Su iner yokuşlardan hep basamak basamak Benimse alın yazım yokuşlarda susamak *** Her şey akar su tarih yıldız insan ve fikir Oluklar çift birinden nur akar birinden kir Akışta demetlenmiş büyük küçük kâinat Şu çıkan buluta bak bu inen suya inat *** Fakat Sakarya başka yokuş mu çıkıyor ne Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine Çatlıyor yırtınıyor yokuşu sökmek için Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz perçin *** Rabbim isterse sular büklüm büklüm burulur Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur Eyvah eyvah Sakaryam sana mı düştü bu yük Bu dâva hor bu dâva öksüz bu dâva büyük *** Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya *** İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan Ve ayrılık anneden vatandan arkadaştan *** Şimdi dövün Sakarya dövünmek vakti bu ân Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu *** Nerede kardeşlerin cömert Nil yeşil Tuna Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir Bulur mu deli rüzgar o sedayi Allah bir *** Bütün bunlar sendedir bu girift bilmeceler Sakarya kandillere katran döktü geceler Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya *** İnsan üç beş damla kan ırmak üç beş damla su Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu Geldi ölümlü yalan gitti ölümsüz gerçek Siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek *** Kaf Dağı'nı assalar belki çeker de bir kıl Bu ifretten sualin kılını çekmez akıl Sakarya sâf çocuğu mâsum Anadolu'nun Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun *** Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider *** Bana kefendir yatak sana tabuttur havuz Sen kıvrıl ben gideyim son peygamber kılavuz Yol onun varlık onun gerisi hep angarya Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya