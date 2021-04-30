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7/24 Dinle Recep Yasan

Recep Yasan

Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...

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En Çok Dinlenen Recep Yasan Şarkıları

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01

Vâkıa 51-74 (51. ila 74. ayetler)

Recep Yasan 09:13
02

Nûr 46-50 (46. ila 50. ayetler)

Recep Yasan 05:03
03

Rûm 46-53 (46. ila 53. ayetler)

Recep Yasan 08:53
04

Tevbe 116-118 (116. ila 118. ayetler)

Recep Yasan 06:23
05

Mü'min 69-78 (69. ila 78. ayetler)

Recep Yasan 08:04

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