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Recep Yasan
Recep Yasan
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Recep Yasan Şarkıları
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01
Vâkıa 51-74
(51. ila 74. ayetler)
Recep Yasan
09:13
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02
Nûr 46-50
(46. ila 50. ayetler)
Recep Yasan
05:03
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03
Rûm 46-53
(46. ila 53. ayetler)
Recep Yasan
08:53
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04
Tevbe 116-118
(116. ila 118. ayetler)
Recep Yasan
06:23
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05
Mü'min 69-78
(69. ila 78. ayetler)
Recep Yasan
08:04
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