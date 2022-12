Red Hot Chili Peppers

A lazy rain am I The skies refuse to cry Cremation takes its piece of your supply The night is dressed like noon A sailor spoke too soon And China’s on the dark side of the moon (Hear me now) *** Ben tembel bir yağmurun Gök yüzü ağlamayı reddediyor Kremasyon, arzunuzun bir parçasını alıyor Gece sanki öğlenmiş gibi Bir denizci çok erken konuştu Ve Çin ayın karanlık tarafında (Şimdi beni dinle) *** Platypus are a few The secret life of Roo A personality I never knew (Get it on) My crater weighs a ton The archer’s on the run And no one stands alone behind the sun *** Platypus, Roo’nun Birkaç gizli hayatıdır Hiç tanımadığım bir kişilik (Al onu) Kraterim bir ton ağırlığında Okçu kaçıyor Ve kimse güneşin arkasında yalnız kalmaz *** It’s been a long time since I made a new friеnd Waitin’ on another black summer to end It’s been a long timе and you never know when Waitin’ on another black summer to end *** Yeni bir arkadaş edinmeyeli uzun zaman oldu Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyorum Uzun zaman oldu ve ne zaman Başka bir kara yazın daha bitmesini bekleyeceğini bilemezsin *** Back the flaming whip Are sailin’ on our censorship Riding on a headless horse to make the trip *** Yanan kırbaç bizim sansürümüze Yelken açıyor Yolculuk yapmak için başsız bir ata biniyor *** Been a long time since I made a new friend Waitin’ on another black summer to end It’s been a long time and you never know when Waitin’ on another black summer to end *** Yeni bir arkadaş edinmeyeli uzun zaman oldu Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyorum Uzun zaman oldu ve ne zaman Başka bir kara yazın daha bitmesini bekleyeceğini bilemezsin *** I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ Waitin’ on another black summer to end I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ Waitin’ on another black summer to end I’ve been waitin’, I’ve been waitin’ Waitin’ on another black summer to end *** Bekliyordum, bekliyordum Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum Bekliyordum, bekliyordum Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum Bekliyordum, bekliyordum Başka bir kara yazın daha bitmesini bekliyordum