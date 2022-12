Standing in line To see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there... waiting for Dani the girl is singing songs to me Beneath the marquee... overload *** Steak Knife Caro Shark Con Job Boot Cut *** Skin that flick She's such a little DJ Get there quick By street but not the freeway turn that trick to make a little leeway Beat that nic But not the way that we play *** Dog Town Blood Bath Rib Cage Soft Tail *** Standing in line To see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there... waiting for *** Black Jack Dope Dick Pawn Shop Quick Pick *** Kiss that Dyke I know you want to hold one Not on strike But I'm about to bowl one Bite that mic I know you never stole one Girls that like A story so I told one *** Song Bird Main Line Cash Back Hard top *** Standing in line To see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there... waiting for Dani the girl is singing songs to me Beneath the marquee... of her soul By the way I tried to say I'd be there... waiting for *** Standing in line To see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there... waiting for Dani the girl is singing songs to me Beneath the marquee... of her soul By the way I tried to say I know you Looking for Standing in line To see the show tonight And there's a light on Heavy glow By the way I tried to say I'd be there... Waiting for... *** bu geceki şovu izlemek için Sırada bekliyorum Ve büyük bir ısıya neden olan Bir ışık vardı Bu arada sana söylemek istiyordum Senin için beklerdim orada Dani'nin kızı *** Şarkı söylüyor bana büyük çadırın altında Fazla yükleme Biftek bıçağı Kart köpekbalığı Yutturulan iş Derisini soy şu hafif sikletin Küçücük bir dj'in teki Oraya erken varmak için Otobanı değil caddeyi arşınla *** Bu oyunu çevir Ki rahatça kımıldayacağın bir yerin olsun Onun işini bitir Ama bizim oynadığımız gibi değil Köpek kasabası Kan banyosu Pirzola kafesi Yumuşak şey Nakarat tekrar Siyah jack Uyuşturucu penisi Piyon dükkanı Hızlı kürdan Şu duvarı öp *** Biliyorum birine sahip olmak istiyorsun Saldırıya geçmeyen Ama ben birini devirmek üzereyim bile Şu mikrofonu ısır Hiç hırsızlık yapmadığını biliyorum Kızlar hikayeleri sever Ben de bu yüzden anlattım bir tane Şarkı kuşu Ana çizgi Kasa sırtı Sert zirve Nakarat tekrar