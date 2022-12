Red Hot Chili Peppers

Psychic spies from China Çinden psişik ajanlar Try to steal your mind's elation akıl saglıgını calmaya calısır Little girls from Sweden Dream of silver screen quotations isvicreden kücük kızlar gümüş ekran piyasalarının hayalini kurar And if you want these kind of dreams ve eger sen de böyle bir hayal istiyorsan It's Californication bu kalifornyalılaşmak (batılılaşmak da denebilir) *** It's the edge of the world bu dünyanın sınırı And all of western civilization ve bütün batı medeniyetinin The sun may rise in the East güneş belki dogudan doguyor At least it settles in the final location ama en az son noktasında kalıyor It's understood that Hollywood sells Californication bu anlasılabilir,hollywood batılılaşmayı satıyor *** Pay your surgeon very well To break the spell of aging estetikcine iyi ödeme yap,yaşlanma büyüsünü bozmak için Celebrity skin is this your chin ünlü sima,bu senin çenen mi Or is that war your waging ya da senin sallanış savasın mı? *** First born unicorn ilk dogan tek boynuzlu at Hard core soft porn sansürsüz porno Dream of Californication batılılaşma hayali Dream of Californication batılılaşma hayali *** Marry me girl be my fairy to the world evlen benimle kız, dünyaya karsı perim ol (ya fairy *bne anlamınada gelir..ama hrld burda öyle diildir Be my very own constellation benim kendi takımyıldızım ol A teenage bride with a baby inside bir gelin,karnında bebegiyle Getting high on information bilgileniyor And buy me a star on the boulevard ve bana bulvardan bir yıldız al It's Californication bu batılılaşmak *** Space may be the final frontier uzay belki son sınır olabilir But it's made in a Hollywood basement ama bu da bir hollywood bodrumunda yapıldı Cobain can you hear the spheres Singing songs off station to station Cobain, istasyon istasyon şarkı söyleyen sınıfları duyabiliyormusun? And Alderon's not far away ve Alderon uzakta degil It's Californication bu batılılaşmak *** Born and raised by those who praise dogdun ve bu övgüler tarafından büyütüldün Control of population everybody's been there nüfus kontrolu,herkesin bulundugu and I don't mean on vacation ve bu tatil anlamında degil *** Destruction leads to a very rough road yıkım cok engebeli bir yola götürüyor But it also breeds creation ama aynı zamanda evreni besliyor And earthquakes are to a girl's guitar ve depremler bir kız gitarı için They're just another good vibration sadece yeni bir titreşim And tidal waves couldn't save the world From Californication ve gelgit dalgaları dünyayı batılılaşmaktan kurtaramadı *** Pay your surgeon very well estetikcine iyi ödeme yap To break the spell of aging yaşlanma büyüsünü bozmak için Sicker than the rest kalanından da hasta There is no test hiç test yok But this is what you're craving ama bu senin can attığın şey