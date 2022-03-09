Californication Şarkı Sözleri
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Red Hot Chili Peppers
Californication
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Psychic spies from China
Çinden psişik ajanlar
Try to steal your mind's elation
akıl saglıgını calmaya calısır
Little girls from Sweden
Dream of silver screen quotations
isvicreden kücük kızlar gümüş ekran piyasalarının hayalini kurar
And if you want these kind of dreams
ve eger sen de böyle bir hayal istiyorsan
It's Californication
bu kalifornyalılaşmak (batılılaşmak da denebilir)
***
It's the edge of the world
bu dünyanın sınırı
And all of western civilization
ve bütün batı medeniyetinin
The sun may rise in the East
güneş belki dogudan doguyor
At least it settles in the final location
ama en az son noktasında kalıyor
It's understood that Hollywood
sells Californication
bu anlasılabilir,hollywood batılılaşmayı satıyor
***
Pay your surgeon very well
To break the spell of aging
estetikcine iyi ödeme yap,yaşlanma büyüsünü bozmak için
Celebrity skin is this your chin
ünlü sima,bu senin çenen mi
Or is that war your waging
ya da senin sallanış savasın mı?
***
First born unicorn
ilk dogan tek boynuzlu at
Hard core soft porn
sansürsüz porno
Dream of Californication
batılılaşma hayali
Dream of Californication
batılılaşma hayali
***
Marry me girl be my fairy to the world
evlen benimle kız, dünyaya karsı perim ol (ya fairy *bne anlamınada gelir..ama hrld burda öyle diildir
Be my very own constellation benim kendi takımyıldızım ol
A teenage bride with a baby inside
bir gelin,karnında bebegiyle
Getting high on information
bilgileniyor
And buy me a star on the boulevard
ve bana bulvardan bir yıldız al
It's Californication
bu batılılaşmak
***
Space may be the final frontier
uzay belki son sınır olabilir
But it's made in a Hollywood basement
ama bu da bir hollywood bodrumunda yapıldı
Cobain can you hear the spheres
Singing songs off station to station
Cobain, istasyon istasyon şarkı söyleyen sınıfları duyabiliyormusun?
And Alderon's not far away
ve Alderon uzakta degil
It's Californication
bu batılılaşmak
***
Born and raised by those who praise
dogdun ve bu övgüler tarafından büyütüldün
Control of population everybody's been there
nüfus kontrolu,herkesin bulundugu
and
I don't mean on vacation
ve bu tatil anlamında degil
***
Destruction leads to a very rough road
yıkım cok engebeli bir yola götürüyor
But it also breeds creation
ama aynı zamanda evreni besliyor
And earthquakes are to a girl's guitar
ve depremler bir kız gitarı için
They're just another good vibration
sadece yeni bir titreşim
And tidal waves couldn't save the world
From Californication
ve gelgit dalgaları dünyayı batılılaşmaktan kurtaramadı
***
Pay your surgeon very well
estetikcine iyi ödeme yap
To break the spell of aging
yaşlanma büyüsünü bozmak için
Sicker than the rest
kalanından da hasta
There is no test
hiç test yok
But this is what you're craving
ama bu senin can attığın şey