Red Hot Chili Peppers

Coming out to the light of day Gün ışığıyla ortaya çıkıyor We got many moons than a deeper place Mehtapa, bu derin yerden daha çok hakimiz So I keep an eye on the shadow's smile Bu yüzden bir gözümü gölgenin gülümsemesinde bırakacağım To see what it has to say Ne söylediğini duyabilmem için.. You and I both know İkimizde biliyoruz Everything must go away Her şey sona ermek zorunda Ah, what do you say? Ah, ne diyorsun? Spinning off, head is on my heart Koparıp at, aklında ki kalbimi It's like a bit of light and a touch of dark Bu sanki ışıktan bir parça ve karanlığın bir dokunuşu gibi.. You got sneak attacked from the zodiac Burçlar kuşağından gizlice saldırdın But I see your eyes spark Ama gözlerinde ki kıvılcımı görebiliyorum Keep the breeze and go Rüzgara kapıl ve git Blow by blow and go away Darbe üstüne darbe indir ve git Oh what do you say? Oh ne diyeceksin? *** Yeah, you don't know my mind Aklımda ki şeyi bilmiyorsun You don't know my kind Benim kim olduğumu bilmiyorsun Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası Tell the world that I'm falling from the sky Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası *** Stumble down to the parking lot Park yerinde hata yapıyorsun You got no time for the afterthought Pişmanlıkların için zamanın olmayacak They're like ice cream for an astronaut Onlar sanki astronot için bir dondurma Well that's me looking for weed Görüyorsun bu benim, esrar arayan.. Turn the corner and... Köşeyi dön ve... Find the world and show command Dünyayı keşfet ve komutanı göster Playing the hand *** Yeah, you don't know my mind Aklımda ki şeyi bilmiyorsun You don't know my kind Benim kim olduğumu bilmiyorsun Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası Tell the world that I'm falling from the sky Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası *** Do you want this love of mine? Sahip olduğum bu aşkı ister misin? The darkness helps to sort the shine Karanlık parlamana yardım eder Do you want it, do you want it now? Bunu istiyor musun, bunu şimdi istiyor musun? Do you want it overtime? Fazla mesai istiyor musun? The darkness helps to sort the shine Karanlık parlamana yardım eder Do you want it, do you want it now? Bunu istiyor musun, bunu şimdi istiyor musun? *** Pick you up like a paperback Karton kağıtlı bir kitap gibi kendini topla With the track record of a maniac Çılgınca bir müzik plağı ile.. So I'm moving in and we unpack Bu yüzden taşınıyorum ve bavulumdan çıkarıyorum onu.. It's the same as yesterday Yarın da aynı gün olacak Honey where we roll Hayatım rollerimiz nerede Everything must go away Her şey bitmek zorunda Ah, what do you say? Ah, ne diyorsun? *** Yeah, you don't know my mind Aklımda ki şeyi bilmiyorsun You don't know my kind Benim kim olduğumu bilmiyorsun Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası Tell the world that I'm falling from the sky Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum Dark necessities are part of my design Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası