Dark Necessities Şarkı Sözleri
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Red Hot Chili Peppers
Dark Necessities
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Coming out to the light of day
Gün ışığıyla ortaya çıkıyor
We got many moons than a deeper place
Mehtapa, bu derin yerden daha çok hakimiz
So I keep an eye on the shadow's smile
Bu yüzden bir gözümü gölgenin gülümsemesinde bırakacağım
To see what it has to say
Ne söylediğini duyabilmem için..
You and I both know
İkimizde biliyoruz
Everything must go away
Her şey sona ermek zorunda
Ah, what do you say?
Ah, ne diyorsun?
Spinning off, head is on my heart
Koparıp at, aklında ki kalbimi
It's like a bit of light and a touch of dark
Bu sanki ışıktan bir parça ve karanlığın bir dokunuşu gibi..
You got sneak attacked from the zodiac
Burçlar kuşağından gizlice saldırdın
But I see your eyes spark
Ama gözlerinde ki kıvılcımı görebiliyorum
Keep the breeze and go
Rüzgara kapıl ve git
Blow by blow and go away
Darbe üstüne darbe indir ve git
Oh what do you say?
Oh ne diyeceksin?
***
Yeah, you don't know my mind
Aklımda ki şeyi bilmiyorsun
You don't know my kind
Benim kim olduğumu bilmiyorsun
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası
Tell the world that I'm falling from the sky
Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası
***
Stumble down to the parking lot
Park yerinde hata yapıyorsun
You got no time for the afterthought
Pişmanlıkların için zamanın olmayacak
They're like ice cream for an astronaut
Onlar sanki astronot için bir dondurma
Well that's me looking for weed
Görüyorsun bu benim, esrar arayan..
Turn the corner and...
Köşeyi dön ve...
Find the world and show command
Dünyayı keşfet ve komutanı göster
Playing the hand
***
Yeah, you don't know my mind
Aklımda ki şeyi bilmiyorsun
You don't know my kind
Benim kim olduğumu bilmiyorsun
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası
Tell the world that I'm falling from the sky
Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası
***
Do you want this love of mine?
Sahip olduğum bu aşkı ister misin?
The darkness helps to sort the shine
Karanlık parlamana yardım eder
Do you want it, do you want it now?
Bunu istiyor musun, bunu şimdi istiyor musun?
Do you want it overtime?
Fazla mesai istiyor musun?
The darkness helps to sort the shine
Karanlık parlamana yardım eder
Do you want it, do you want it now?
Bunu istiyor musun, bunu şimdi istiyor musun?
***
Pick you up like a paperback
Karton kağıtlı bir kitap gibi kendini topla
With the track record of a maniac
Çılgınca bir müzik plağı ile..
So I'm moving in and we unpack
Bu yüzden taşınıyorum ve bavulumdan çıkarıyorum onu..
It's the same as yesterday
Yarın da aynı gün olacak
Honey where we roll
Hayatım rollerimiz nerede
Everything must go away
Her şey bitmek zorunda
Ah, what do you say?
Ah, ne diyorsun?
***
Yeah, you don't know my mind
Aklımda ki şeyi bilmiyorsun
You don't know my kind
Benim kim olduğumu bilmiyorsun
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası
Tell the world that I'm falling from the sky
Dünyaya haykır, işte gökyüzünden düşüyorum
Dark necessities are part of my design
Karanlığın gerekliliği benim ruhumun bir parçası