Otherside Şarkı Sözleri
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Red Hot Chili Peppers
Otherside
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How long how long will I slide
Ne kadar, ne kadar kayacağım
Separate my side I don't
Tarafımı ayırmam
I don't believe it's bad
Bunun kötü olduğuna inanmıyorum
Slitin my throat
Boğazımı yarmak
It's all I ever
Bu hayatım boyunca tek..
***
I heard your voice through a photograph
Sesini bir fotoğraftan duydum
I thought it over and brought up the past
Yeniden düşündüm ve geçmişi geri getirdim
Once you know you can never go back
Asla geri dönemeyeceğini bildiğin anda
I've got to take it on the otherside
Onu diğer tarafa götürmeliyim
***
Centuries are what it meant to me
Yüzyıllardı bana ifade ettiği
A cemetery where I marry the sea
Denizle evlendiğim bir mezar yeri
Stranger things could never change my mind
Daha tuhaf şeyler fikrimi asla değiştiremedi
I've got to take it on the otherside
Onu diğer tarafa götürmeliyim
Take it on the otherside
Diğer tarafa götürmeliyim
Take it on
Götürmeliyim
Take it on
Götürmeliyim
***
Pour my life into a paper cup
Hayatımı kağıttan bir bardağa boşalttım
The ashtray's full and I'm spillin' my guts
Kül tablası dolu ve bağırsaklarımı döküyorum
She wants to know am I still a slut
O benim hala bir o....u olduğumu bilmek istiyor
I've got to take it on the otherside
Onu diğer tarafa götürmeliyim
***
Scarlet starlet and she's in my bed
Kırmızı starlet ve o yatağımda
A candidate for my soul mate bled
Ruh eşi adayım kanadı
Push the trigger and pull the thread
Tetiğe bastı ve ipi çekti
I've got to take it on the otherside
Onu diğer tarafa götürmeliyim
Take it on the otherside
Diğer tarafa götürmeliyim
Take it on
Götürmeliyim
Take it on
Götürmeliyim
***
Turn me on take me for a hard ride
Beni coştur, zorlu bir geziye çıkar
Burn me out leave me on the otherside
Ateşe ver diğer tarafta bırak
I yell and tell it that
Çığlık atarım ve şunu derim
It's not my friend
Bu benim arkadaşım değil
I tear it down I tear it down
Onu parçalarım, parçalarım
And then it's born again
Ve o yine doğar