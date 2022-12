Red Hot Chili Peppers

How long how long will I slide Ne kadar, ne kadar kayacağım Separate my side I don't Tarafımı ayırmam I don't believe it's bad Bunun kötü olduğuna inanmıyorum Slitin my throat Boğazımı yarmak It's all I ever Bu hayatım boyunca tek.. *** I heard your voice through a photograph Sesini bir fotoğraftan duydum I thought it over and brought up the past Yeniden düşündüm ve geçmişi geri getirdim Once you know you can never go back Asla geri dönemeyeceğini bildiğin anda I've got to take it on the otherside Onu diğer tarafa götürmeliyim *** Centuries are what it meant to me Yüzyıllardı bana ifade ettiği A cemetery where I marry the sea Denizle evlendiğim bir mezar yeri Stranger things could never change my mind Daha tuhaf şeyler fikrimi asla değiştiremedi I've got to take it on the otherside Onu diğer tarafa götürmeliyim Take it on the otherside Diğer tarafa götürmeliyim Take it on Götürmeliyim Take it on Götürmeliyim *** Pour my life into a paper cup Hayatımı kağıttan bir bardağa boşalttım The ashtray's full and I'm spillin' my guts Kül tablası dolu ve bağırsaklarımı döküyorum She wants to know am I still a slut O benim hala bir o....u olduğumu bilmek istiyor I've got to take it on the otherside Onu diğer tarafa götürmeliyim *** Scarlet starlet and she's in my bed Kırmızı starlet ve o yatağımda A candidate for my soul mate bled Ruh eşi adayım kanadı Push the trigger and pull the thread Tetiğe bastı ve ipi çekti I've got to take it on the otherside Onu diğer tarafa götürmeliyim Take it on the otherside Diğer tarafa götürmeliyim Take it on Götürmeliyim Take it on Götürmeliyim *** Turn me on take me for a hard ride Beni coştur, zorlu bir geziye çıkar Burn me out leave me on the otherside Ateşe ver diğer tarafta bırak I yell and tell it that Çığlık atarım ve şunu derim It's not my friend Bu benim arkadaşım değil I tear it down I tear it down Onu parçalarım, parçalarım And then it's born again Ve o yine doğar