Red Hot Chili Peppers

Road trippin’ with my two favorite allies Fully loaded we got snacks and supplies It’s time to leave this town, it’s time to steal away Let’s go get lost anywhere in the U.S.A Let’s go get lost, let’s go get lost Blue you sit so pretty west of the one Sparkles light with yellow icing just a mirror for the sun *** En iyi iki dostumla yol gezisi Tamamen atıştırmalık ve içkiyle dolu bagajımız Bu şehri terk etme zamanı, gizlice sıvışalım Hadi gidip kaybolalım Amerika'nın herhangi bir yerinde Hadi gidip kaybolalım, hadi gidip kaybolalım Oturduğun mavi Pasifik Otoyolunun batısı çok güzel Gün doğarken gelen serinlikle sarı mavi ışıkların parıltısı sadece güneşin bir yansıması *** Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for *** Sadece güneşin bir yansıması Sadece güneşin bir yansıması Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma *** So much as come before those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and dry’s more trouble than it’s worth in the sun *** Bu savaşlar kaybedilip kazanılana kadar çok fazla yol gidildi Bu hayat daha güneşte sonsuza kadar parlayacak Şimdi kafalarımızı ve sörfü kontrol etmemize izin verin Sarhoş ve kuru kalmak güneşe değdiğinden daha büyük bir sorun *** Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for *** Sadece güneşin bir yansıması Sadece güneşin bir yansıması Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma *** In Big Sur we take some time to linger on We three hunky dory’s got our snakefinger on Now let us drink the stars, it’s time to steal away Let’s go get lost right here in the U.S.A Let’s go get lost, let’s go get lost Blue you sit so pretty west of the one Sparkles light with yellow icing, just a mirror for the sun *** Big Sur’de biraz vakit geçirmek için kalıyoruz Biz üç honkydory, yılan parmaklarına sahibiz Şimdi yıldızları içmemize izin verin, sıvışma zamanı Hadi Amerikanın tam burasında kaybolalım Hadi gidip kaybolalım, hadi gidip kaybolalım Oturduğun mavi Pasifik otoyolunun batısı çok güzel Gün doğarken gelen serinlikle sarı mavi ışıkların parıltısı sadece güneşin bir yansıması *** Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for These smiling eyes are just a mirror for Your smiling eyes are just a mirror for *** Sadece güneşin bir yansıması Sadece güneşin bir yansıması Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma Gülümseyen gözlerin yalnızca birer yansıma