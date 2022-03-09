Road Trippin Şarkı Sözleri
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Red Hot Chili Peppers
Road Trippin
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Road trippin’ with my two favorite allies
Fully loaded we got snacks and supplies
It’s time to leave this town, it’s time to steal away
Let’s go get lost anywhere in the U.S.A
Let’s go get lost, let’s go get lost
Blue you sit so pretty west of the one
Sparkles light with yellow icing just a mirror for the sun
***
En iyi iki dostumla yol gezisi
Tamamen atıştırmalık ve içkiyle dolu bagajımız
Bu şehri terk etme zamanı, gizlice sıvışalım
Hadi gidip kaybolalım Amerika'nın herhangi bir yerinde
Hadi gidip kaybolalım, hadi gidip kaybolalım
Oturduğun mavi Pasifik Otoyolunun batısı çok güzel
Gün doğarken gelen serinlikle sarı mavi ışıkların parıltısı sadece güneşin bir yansıması
***
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
These smiling eyes are just a mirror for
***
Sadece güneşin bir yansıması
Sadece güneşin bir yansıması
Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma
***
So much as come before those battles lost and won
This life is shining more forever in the sun
Now let us check our heads and let us check the surf
Staying high and dry’s more trouble than it’s worth in the sun
***
Bu savaşlar kaybedilip kazanılana kadar çok fazla yol gidildi
Bu hayat daha güneşte sonsuza kadar parlayacak
Şimdi kafalarımızı ve sörfü kontrol etmemize izin verin
Sarhoş ve kuru kalmak güneşe değdiğinden daha büyük bir sorun
***
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
These smiling eyes are just a mirror for
***
Sadece güneşin bir yansıması
Sadece güneşin bir yansıması
Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma
***
In Big Sur we take some time to linger on
We three hunky dory’s got our snakefinger on
Now let us drink the stars, it’s time to steal away
Let’s go get lost right here in the U.S.A
Let’s go get lost, let’s go get lost
Blue you sit so pretty west of the one
Sparkles light with yellow icing, just a mirror for the sun
***
Big Sur’de biraz vakit geçirmek için kalıyoruz
Biz üç honkydory, yılan parmaklarına sahibiz
Şimdi yıldızları içmemize izin verin, sıvışma zamanı
Hadi Amerikanın tam burasında kaybolalım
Hadi gidip kaybolalım, hadi gidip kaybolalım
Oturduğun mavi Pasifik otoyolunun batısı çok güzel
Gün doğarken gelen serinlikle sarı mavi ışıkların parıltısı sadece güneşin bir yansıması
***
Just a mirror for the sun
Just a mirror for the sun
These smiling eyes are just a mirror for
These smiling eyes are just a mirror for
Your smiling eyes are just a mirror for
***
Sadece güneşin bir yansıması
Sadece güneşin bir yansıması
Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma
Bu gülümseyen gözler sadece bir yansıma
Gülümseyen gözlerin yalnızca birer yansıma