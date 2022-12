Red Hot Chili Peppers

Scar tissue that I wish you saw Sarcastic mister know it all Close your eyes and I'll kiss you cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view Push me up against the wall Young kentucky girl in a push-up bra Fallin all over myself To lick your heart and taste your health cause With the birds I'll share This lonely view... *** Yaralı doku, görmeni dilediğim Alaycı bay her şeyi bilen Gözlerini kapa ve seni öpeceğim, çünkü Paylaşıyorum kuşlarla Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı Beni duvara karşı it Genç Kentucky'li kız, destekli sütyenini giymiş İçim içime sığmıyor, çıldırıyorum Kalbini yalamak ve sağlığını tatmak için çünkü Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı... *** Blood loss in a bathroom stall Southern girl with a scarlet drawl Wave good-bye to ma and pa cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view *** Duş bölmesindeki kan kaybı Güneyli kız, ağır ağır konuşan iffetsizce Anneyle babaya hoşçakal de, çünkü Paylaşıyorum kuşlarla Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı *** Soft spoken with a broken jaw Step outside but not to brawl Autumns sweet we call it fall I'll make it to the moon if I have to crawl and With the birds I'll share This lonely view... *** Kırık bir çene kemiğiyle usulca söylenmiş Sışarı çık ama kavga etmek için değil Sürünmem gerekiyorsa ay'a kadar yolu var ve Paylaşıyorum kuşlarla bu yalnız manzarayı *** Scar tissue that I wish you saw Sarcastic mister know it all Close your eyes and I'll kiss you cause With the birds I'll share With the birds I'll share This lonely view With the birds I'll share This lonely view... *** Yaralı doku, görmeni dilediğim Alaycı bay her şeyi bilen Gözlerini kapa ve seni öpeceğim, çünkü Paylaşıyorum kuşlarla Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı Paylaşıyorum kuşlarla Bu yalnız manzarayı...