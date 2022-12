Sometimes I feel Like I don't have a partner Sometimes I feel Like my only friend Is the city I live in The city of angel Lonely as I am Together we cry *** I drive on her streets 'cause she's my companion I walk through her hills 'cause she knows who I am She sees my good deeds And she kisses me windy I never worry Now that is a lie *** I don't ever want to feel Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way *** It's hard to believe That there's nobody out there It's hard to believe That I'm all alone At least I have her love The city she loves me Lonely as I am Together we cry *** I don't ever want to feel Like I did that day Take me to the place I love Take me all the way *** Under the bridge downtown Is where I drew some blood Under the bridge downtown I could not get enough Under the bridge downtown Forgot about my love Under the bridge downtown I gave my life away *** Bazen arkadaşım olmadığı hissine kapılıyorum Bazen yaşadığım şehrin tek arkadaşım olduğu hissine kapılıyorum Melekler şehri benim kadar yalnız Birlikte ağlarız *** Yollarında araba sürerim Çünkü o benim kılavuzum Tepelerinde yürüyüşe çıkarım Çünkü o kim olduğumu bilir Çünkü yaptığım iyi şeyleri görür Ve beni rüzgarla öper Asla bunun bir yalan olmasından endişelenmem *** Asla öyle hissetmek istemem O günkü gibi Beni sevdiğim yere götür Beni tüm yol boyunca götür *** İnanmak zor Orada kimsenin olmadığına İnanmak zor Tamamen yalnız olduğuma En azından onun aşkına sahibim Şehir beni seviyor Benim kadar yalnız Birlikte ağlarız *** Asla öyle hissetmek istemem O günkü gibi Beni sevdiğim yere götür Beni tüm yol boyunca götür *** Şehir merkezindeki köprü altında Kanla çizdiğim yerin orada Şehir merkezindeki köprü altında Yeteri kadar almadım Şehir merkezindeki köprü altında Aşkımı unuttum Şehir merkezindeki köprü altında Tüm hayatımı verdim