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7/24 Dinle 21

21 Şarkı Sözleri

Redd 21 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Redd 21 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 21 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Redd

Redd

21

  • Aşktı Bu

  • Astrotanrı

  • Aşk Bu Kadar Zor Mu

  • Bir Şövalye Var İçinde

  • Dekadans

  • Don Kişot

  • Her Neyse

  • Küçük Bir Çocukken

  • Masal

  • Modern Adımlarla

  • Oyun

  • Plastik Çiçekler Ve Böcek

  • Seni Buldum

  • Sevsen De Sevmesen De

  • Sukut

  • Tamam Böyle Kalsın

  • Vicdani Redd

  • Yaşadım Daha Çok

  • Çığlık

  • Öyle Boş Ki Hayat

  • Özgürlük Sırtından Vurulmuş

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