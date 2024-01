Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor Sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler