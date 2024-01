Çığlık Seni sevdiğimi anladım günden beri Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişin değişti oyunlaştı Yeşilin ortasında gelincik gibi İnceleşti, yabancılaştı * Siste bağırda bağıran vapur düdükleri gibi Geliyor muyuz, gidecek miyiz yoksa? Çığlık çığlığa Çığlık çığlağa... * Seni sevdiğimi anladım günden beri Hiçlik değişti, yokluk değişti Karşılıksızlığım dengeleşti Günler değişti sana dönüştü Nasıl gördüğün düşü yeniden istersem Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri Zamanı gelince nasıl terkeder kuşlar Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız yoksa? * Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa... * Seni sevdiğimi anladığım günden beri Yüzler değişti, dostlar değişti Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar Adresler değişti, evler değişti Seni sevdiğimi anladım günden beri Gökyüzü değişti, geceler değişti Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız yoksa? * Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa...

Aşık Oldum Celladıma Çok soğuk bir kış gibi Çatlak dudaklarından donmuş bir gülümsemeyle Dünyaya boş boş bakarken Hiç ayna görmemiş gibi Renkli güzel gözleri Güzel olduğuna şahit Arayıp bulamazken Saklar avuçlarını ölüm korkusundan Kısacık çizilmişti çünkü bütün çizgileri Artık bitti Aşık oldum celladıma Artık bitti * Aşık oldum celladıma Yazıyordu bıraktığı notta * Kendinden başka kimsenin yok muydu ki kalbi Öyle zannederdi Hiç sevilmediğinden belki Bakmazdı avuçlarına ölüm korkusundan Kısacık çizilmişti çünkü bütün çizgileri Artık bitti Aşık oldum celladıma Artık bitti Aşık oldum celladıma

Beni Sevdi Benden Çok İncecik ipleri vardı Onu şimdilik hayata bağlayan Küçücük gözleri vardı Ağladığında beni maviye boyayan O hayatımın çocuk yanıydı * Beni sevdi benden çok Yaralarıma üfledi Dudakları beni öptü benden çok Çıkarıp küçük kalbini yerine koydu beni Benden çok sevdi * Kar gibi soğuk elleri vardı Avuçlarımda eriyip kaybolan Kızdığında dikenleri batardı Öyle biriydi severken canını yakan O kalbimin çocuk yanıydı Beni sevdi benden çok çok Çıkarıp küçük kalbini yerine koydu beni Benden çok sevdi

Bir Yol Bulursun Kalbin zorla çarpıyorsa olsun yinede bulsun Zaman seni yormuyorsa dursun isterse dursun * Yorulanlar durmuyorsa Durma yinede durma Karanlık içini ısıtıyorsa olsun * Bir ışık bulursun * Kendine biraz umut ver bir yol bulursun Kendine biraz zaman verr Bir yol daha bulursun * Kimse sana uymuyorsaa olsun birgün bulursun Keyfin nasıl istiyorsa bırak öyle olsun Kendine biraz umut ver bir yol daha bulursun Kendine biraz zaman ver bir yol bulursun

Ellerini Kaldır Kurulmuş bir oyuncak gibi Durana kadar yaşa istersen Bir gün solarsa rengin Yerine yenisini alırlar * Bir sirk kursan bahçeme Seni seven insanlardan Palyaço bile olmaz Bana kural koyanlardan * Kalbine kan oturmuş Doğruyu görmüyorsun Ama bir gün kaybedeceksin İstersen beni suçla söylediklerim için * Ama susmam ben böyleyim Senin için yaşamam ki ben Hayat benim hayatım Teslim olmam iyi bilirsin * Hadi şimdi ellerini kaldır Gerçekler seni bekler Bu yalanı sürdüremezsin Kurulmuş bir oyuncak gibi * Durana kadar yaşa istersen Bir gün solarsa rengin Yerine yenisini alırlar Bir sirk kursan bahçeme * Seni seven insanlardan Palyaço bile olmaz Bana kural koyanlardan İstersen beni suçla söylediklerim için * Ama susmam ben böyleyim oh Senin için yaşamam ki ben Hayat benim hayatım Teslim olmam iyi bilirsin * Hadi şimdi ellerini kaldır Gerçekler seni bekler Bu yalanı sürdüremezsin Senin için yaşamam ki ben * Hayat benim hayatım Teslim olmam iyi bilirsin Hadi şimdi ellerini kaldır Gerçekler seni bekler * Söylediklerim yalandır Yalan

Hayat Kaçık Bir Uykudur Mazgallara akıtıyor şehir pisliğini, Titrek ışıkların rengindeyken gece. Bir yaratığa çevirmiş dolunay gölgemi, Aslında ıslak bir köpektim ben sadece! * Kimse sevmez uykum kaçar, Üstümü örten, annem değil... Üzgünüm başkan, ben olamam elçi! * Teslim olmuşlar korkudan karanlığa, Uyurgezer derler bana, inanmam rüyalara. Bir varmış bir yokmuş düştü bütün başlar, Benden hiç bahsetmez ki o masallar. * Kimse sevmez uykum kaçar, Üstümü örten, annem değil... Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!

Iskaladık Birbirimizi Biz bitmek üzereydik Yeni bir gün başlarken Kendimiz güzel Kafamız daha güzeldi Öldürmek için güneşi Kapadık gözlerimizi * Dudaklarını uzattın Öyle sarhoştuk ki Iskaladık birbirimizi Iskaladık birbirimizi * Kül olurken kalbimiz Söndürmek için birbirimizi Dudaklarını uzattın Öyle sarhoştuk ki Iskaladık birbirimizi Iskaladık birbirimizi

Sen Rahat Ol Bazen her şey daralır daralır İçinde kaybolursun Bazen hayat kararır kararır O zaman parlıyorsun Manasızca vurur tik tak tik tak zaman İçince durdurursun Dibini görmüş gibi kalbinin Bir sarhoşluğa savrulursun Kıpırdar gezegenler Başlar başım dönmeye İçimdeki canavarlar hazırdır öldürmeye Sen rahat ol Uzak dur Kaç kurtul Sen rahat ol Uzak dur Kaç kurtul Bazen kayıp gider dünya ayaklarının altından Son bir hayat çalarsın başka bir yalnızdan Kıpırdar gezegenler Başlar başım dönmeye İçimdeki canavarlar hazırdır öldürmeye Sen rahat ol Uzak dur Kaç kurtul Sen rahat ol Uzak dur Kaç kurtul Sen rahat ol Uzak dur Kaç kurtul Sen uzak dur benden! Bazen her şey daralır daralır İçinde kaybolursun Bazen her şey kararır kararır O zaman parlıyorsun

Senden Sonra Yatağa bağladım modumu Çevir sesi gelmiyor artık içimden Otomatiğe aldım gözyaşlarımı Başa sarıp yeniden izlerken hayatımı * Senden sonra geriye hayat mı kaldı Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh * Dilime takılmış kokun yüzünden İsmin silinmez olmuş terli tenimden Filme çekmişim dudaklarındaki susu Kalbim yırtılır sanki nefes alırken * Senden sonra geriye hayat mı kaldı Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh * Senden sonra, senden sonra Senden sonra geriye hayat mı kaldı * Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh Senden sonra geriye hayat mı kaldı Senden sonra

Sevmeden Geçer Zaman Ft Şebnem Ferah Sarkıttım isimsiz derin sulara Bir oltanın ucuna takıp kalbimi Yem olmuş duygular faşizm miydi aşk Hep başa sarmıştı küstüğümde hayata * Devretmiş dertler şehrinde Aynı güne uyanırken Mişli geçmiş çöker üstüme İstesem de bugünü hiç yaşayamam * Yok ki sonrası durmuşsa zaman Günün birinde Bozulmuş kalbin çok kırılmadan Sevmeden geçer zaman * Yok ki sonrası durmuşsa zaman Günün birinde Bozulmuş kalbin çok kırılmadan Sevmeden geçer zaman * Unutursun günün birinde Bir yabancıyla uyanırken Mişti dersin geçer üzülme İstesem de dünü sana yaşatamam * Yok ki sonrası durmuşsa zaman Günün birinde Bozulmuş kalbim çok kırılmadan Sevmeden geçer zaman * Yok ki sonrası durmuşsa zaman Günün birinde Bozulmuş kalbin çok kırılmadan Sevmeden geçer zaman * Yok yok ki a-h a-h Yok ki sonrası durmuşsa zaman Bozulmuş kalbin Sevmeden geçer zaman * Yok ki sonrası Bozulmuş kalbin Sevmeden geçer Yok ki sonrası durmuşsa zaman * Bozulmuş kalbin Sevmeden geçer zaman Yok ki sonrası Bozulmuş kalbin * Sevmeden geçer zaman

Telved Litak Sustu Ağustos böcekleri (böcekleri) Bir bombanın sesiyle Kimin için patlarsa patlasın Öldürmek ölmek gibi değildir * Her şeyi tersten yazarlar Onlara dokunan yanar Bana da tersten bakıyor musun? Bana da tersten bakıyor musun? * Zaman aşıp gitmez, cinayet bu Hep bir bahanen var bilinçlendin de Bomba değil kitap bu Şiir oku ağla işine gelince * Her şeyi tersten yazarlar Onlara dokunan yanar Bana da tersten bakıyor musun? Bana da tersten bakıyor musun? * Telved litak, telved litak Telved litak, telved litak

Yavaş Yavaş Yavaş Kalbin elinde yürüyorken Masumlar hepsi dokunurken Sonra sevişiyorlar Dönüşüyorlar, öldürüyorlar * Bırak aşk dilini yorsun Sonra üzülüyorsun Bir kez daha doğuyorsun Büyüyorsun yavaş, yavaş, yavaş * Bir ipin üstünde dans ederken Hayranlar hepsi seni izlerken Sonra itiyorlar Çekiyorlar, düşürüyorlar * Bırak aşk bedenini yorsun Sonra kayboluyorsun Bir kez daha doğuyorsun Büyüyorsun yavaş, yavaş * Bırak aşk dilini yorsun Sonra kayboluyorsun Bir kez daha doğuyorsun Büyüyorsun yavaş, yavaş, yavaş