-
Yaşamak oyun değil arkadaş
Dünyaya gelmenin bir bedeli var
Dost bildiklerin tükenmez arkadaş
Sevgi insanların hamurunda var
*
Yaşamak dönme dolap gibidir
Onun da iniş ve çıkışları var
Talihlidir hep çıkanlar arkadaş
Gerçek dost inenlerin yanında var
*
Nefes almak değildir yaşamak
Düşünmek ve hissetmektir yaşamak
Sen gülmeden geçen günlere acı
Dönme dolap iner çıkar arkadaş
*
Yaşamak oyun değil arkadaş
Dünyaya gelmenin bir bedeli var
Dost bildiklerin tükenmez arkadaş
Sevgi insanların hamurunda var
*
Nefes almak değildir yaşamak
Düşünmek ve hissetmektir yaşamak
Sen gülmeden geçen günlere acı
Dönme dolap iner çıkar arkadaş
*
Yaşamak dönme dolap gibidir
Onun da iniş ve çıkışları var
Talihlidir hep çıkanlar arkadaş
Gerçek dost inenlerin yanında var
-
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
***
Anlayamam kederimi
Bir ateş yakar derimi
İçim dar bulur yerimi
Gönlüm dağlarda bunalır.
***
Ne bir dost ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli...
***
Ne kış ne yazı isterim
Ne bir dost yüzü isterim
Hafif bir sızı isterim
Ağrılar sancılar gelir.
***
Yanıma düşer kollarım
Görünmez olur yollarım
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir.
-
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
***
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
**
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
-
Zamansız dalmışım karanlıklara
Kararan gönlümü alın yıldızlar.
Beni de götürün aydınlıklara
Yıldızlar, yıldızlar
***
Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim
Ne zaman yitirdin mavilikleri
Nerede aydınlık gören gözlerim
Gözlerim, gözlerim
***
Zaman mı tükendi, neden durdu saatler
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlığı bulmak için bakışım
-
Yollarını gözlediğim
Gözlerini özlediğim
Neredesin bir haber ver
***
Düşünürüm kahrolurum
Sorulursun yutkunurum
Neredesin bir haber ver
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
En güzeli sende sezdim
Gönül verdim seni seçtim
Hasret kaldım bir umut ver
***
Kararıyor bütün dünyam
Güneşimdin bana doğan
Görmez oldum bir ışık ver
-
Hayret dünya nasıl dönüyor hala
Hayret güneş nasıl parlıyor hala
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Şimdi kalbim kimin için çarpacak
Bilsem rüyalarım kimle dolacak
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
-
Yine geceyle örtüldü sokaklar
Yine sen yoksun yanımda
Umutlar öğüten hırsız geceler
Ve yalnızlığım kol kola
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Kimlere yar oldun sen kimlere
Düşünmek çok zor geliyor
Ellerin şimdi kimin ellerinde
İçim çok eziliyor
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
-
-
Perdeleri kapat, sevgime tanık istemem
lşığı söndür gel otur yanıma konuş.
Ergeç anlaşacağız başka çaremiz yok
Sonra sevişeceğiz bu düzen böyle.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
***
Yine de usanmış değil, pişman bıkkın değil
Belki biraz sarhoş, uykulu.
Ama her zaman ateşli, her zaman sabırsız
Vahşi, çılgın her zaman dolu.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
-
Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı
Elbet bir gün mutluluktan yana alırız payımızı.
Bir kuş gibi hür olsam dey dey dibi dibi dey dey
Sorulmadan yaşasam hey gidi dünya hey
Dostluk benim bayrağım dey dey dibi dibi dey dey
Cennet olsun durağım hey gidi dünya hey.
Doğruluktan hiç şaşma dey dey dibi dibi dey dey
Eden bulur üzülme hey gidi dünya hey
Hiç acısı olmayan dey dey dibi dibi dey dey
Kim var ki bu dünyada hey gidi dünya hey.
-
Ayrılmadan evvel güzel sevgilim
Bütün ızdırabı hep bana yükle
Ne diyecektim, tutuldu dilim
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
İster kaldırıp at solmuş gül gibi
İster sen de davran bana el gibi
Kökünden koparıp götür sel gibi
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Elbet ah diyince şaşırdım birden
Kalbim kopacaktı ah sanki yerinden
Armağan olsun sana içimden
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Ayrılmadan evvel güzel sevgilim
Bütün ızdırabı hep bana yükle
Ne diyecektim, tutuldu dilim
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
Al gönlümü diyar, diyar sürükle
-
Heya heya heyamola heyamola hey
Heya heya heyamola heyamola hey
***
Öylesine cömert ki denizlerin sultanı
Sanki ziyafet sunar coşkulu insanlara
Baş döndürücü bir haz duyar mavi yolcular
Arşipel yatağında ve kuytu koylarında.
***
Gel, gel ... Gel, gel ...
Aşklar yüceleşir, dostluklar kenetlenir
Doğaya döner insan şu mavi yolda.
***
Doruklardan ağaçlar sel gibi akar suya
Denize selam durur çamlar o yamaçlarda.
Parıltılar ok gibi delerken karanlığı
Gökten denize düşer yıldızlar gece koyda.
***
Bazen çivit renginde masmavi yanar deniz
Bazen zümrüt yeşili büklerin içindeyiz.
Ormanlar gölge gölge mavi yolun üstünde
Şenlenir yüreğimiz anlatılmaz zevkteyiz.
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Ne olur bak bana biraz
Çocuk muyum, değil miyim?
Sen küçücük, güzel bebek
Öyle olsa sevmeyi bilir miyim?
Olmaz, küçücüksün
Yüreğin genç, umut dolu
Özlem bu, olur ya
Buluruz belki mutluluğu
Deliler gibi seviyorum bak (geçer bunlar)
Sana söz, ömür boyu sürecek (hayal bunlar)
Ne hayal ne düş ne de yalan yok
Bizim, bizim gelecek
Ne olur bir an unutup kalsa
Ne olur biraz rüyaya dalsa
Ne olur gerçek olsa masallar
Ya da biz masal olsak
Olmaz, dayanmaz
Yorulmuş kalbim sevdalardan
Olmaz, silinmez
O yıllar aramızdan
Olsun yüreğimde
Beslenen ümitler gibi
Özlem bu, olur ya
Buluruz belki cenneti
Deliler gibi seviyorum bak (geçer bunlar)
Sana söz, ömür boyu sürecek (hayal bunlar)
Ne hayal ne düş ne de yalan yok
Bizim, bizim gelecek
Ne olur bir an unutup kalsa
Ne olur biraz rüyaya dalsa
Ne olur gerçek olsa masallar
Ya da biz masal olsak
Ya da biz masal olsak
Ya da biz masal olsak
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