Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar *** Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar ** Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar