Biraz gevşetebilsem göğüs kafesimi Dokunup durdurabilsem attığın yeri Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor Dakka başı bir off içimden hiç eksik olmuyor * Her neyse işte özledim seni o kadar... * Boş düşünce balonu başımın tam üstünde Bir şey yazmaz oldu senden sonra içinde Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor Koşmak istesem de sana hayat beni geri çekiyor

Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor Sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler