Mükemmel Boşluk Şarkı Sözleri
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Ben hep koparttım hep ama hep kanattım kalbe düşman yaşadım
Bazen kendimi bazen de başka birini benzin döküp yaktım
Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim
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Kendi kendime kaldığımda kimse görmüyorken aslında boğulurum göz kapaklarımda
Yağarken uzaklara
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Ben hep abarttım hayat bomboşmuş aslında pişman olmaktan kaçtım
Bazen kendimi kim bilir kaç kişiyi yok yere sattım
Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim
İtiraf ederim ben
Seni hala çok seviyorum
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Kimse bu kadar kalbimi yormamıştı
Kimse dünyayı içimden taşırmamıştı
Kimse beni alabora etmemişti
Kimse beni koleksiyonun kötü parçası gibi hissettirmemişti
Ah senin kadar
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Of senin kadar
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Seni hecelere böldüm
Adına bin defa sövdüm
Yine de hep ben öldüm
Kendimi başkalarına gömdüm
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Her gece gemileri yakmamızdan bıktı denizler
Bitse de gitsek diye bekledi bizi sevenler
Çok yoruldum artık bitti bedenen otomatikti
Aşık oldum ama bitti bu seferki çok dramatikti
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Kurtardım ben kendimi görünce dibini
Kalpsiz romantik gibi her gece başka birini
*
Bulmalı bulmalı bir yol bulmalı
Seni unutmak için bir şey yapmalı
Belki de bir aşk onlarca beden
Çıkmam lazım bütün bu triplerden