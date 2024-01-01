İtiraf Ben hep koparttım hep ama hep kanattım kalbe düşman yaşadım Bazen kendimi bazen de başka birini benzin döküp yaktım Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim * Kendi kendime kaldığımda kimse görmüyorken aslında boğulurum göz kapaklarımda Yağarken uzaklara * Ben hep abarttım hayat bomboşmuş aslında pişman olmaktan kaçtım Bazen kendimi kim bilir kaç kişiyi yok yere sattım Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim İtiraf ederim ben Seni hala çok seviyorum

Aşk, Virüs Kimse bu kadar kalbimi yormamıştı Kimse dünyayı içimden taşırmamıştı Kimse beni alabora etmemişti Kimse beni koleksiyonun kötü parçası gibi hissettirmemişti Ah senin kadar * Of senin kadar * Seni hecelere böldüm Adına bin defa sövdüm Yine de hep ben öldüm Kendimi başkalarına gömdüm