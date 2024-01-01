Kalpsiz Romantik Her gece gemileri yakmamızdan bıktı denizler Bitse de gitsek diye bekledi bizi sevenler Çok yoruldum artık bitti bedenen otomatikti Aşık oldum ama bitti bu seferki çok dramatikti * Kurtardım ben kendimi görünce dibini Kalpsiz romantik gibi her gece başka birini * Bulmalı bulmalı bir yol bulmalı Seni unutmak için bir şey yapmalı Belki de bir aşk onlarca beden Çıkmam lazım bütün bu triplerden

Aşk, Virüs Kimse bu kadar kalbimi yormamıştı Kimse dünyayı içimden taşırmamıştı Kimse beni alabora etmemişti Kimse beni koleksiyonun kötü parçası gibi hissettirmemişti Ah senin kadar * Of senin kadar * Seni hecelere böldüm Adına bin defa sövdüm Yine de hep ben öldüm Kendimi başkalarına gömdüm