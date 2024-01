Şu an son kez bakıyorum kendi gözlerimden Yakında değiştirecekler beni istemeden Ben mi seçtim ki bu oyunu Kurallarını seveyim Bir zar atımı diyordu adam Belki de önce onu dinlemeliyim * Zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor * Gölgesi düşerse ruhuma benden önceki her şeyin Perde açılmadan önce kendime gelmeliyim Ben mi diktim ki bu kostümü neden giyeyim Hayat başladığı gibi biter Belki de rolümü boşvermeliyim Zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor

Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor Sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler