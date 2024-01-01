Plastik Çiçekler Ve Böcek Beton ormanlarda büyüdük Evcilleştik ve bitti özgürlük Kozalar ördük ve değiştik içinde Sahte bir güneş vardı bahçemizde * Plastik çiçekler ve böcek Bu uyumsuz rüyada hangimiz gerçek Plastik çiçekler ve böcek Bu şekilsiz dünyada önce hangimiz ölecek * Ah ne kaldı, ne kaldı Ruhumuz parçalandı * Ah ne kaldı, ne kaldı Hangimiz yabancı * Plastik çiçekler ve böcek Bu uyumsuz dünyada hangimiz gerçek

Aşktı Bu Farklarımızda benzerlikler aradık Sürtündük ve yonttuk köşelerimiz vardı Gardiyansız bir hücreye kapandık Seviştik ve acıktık aşktan önemli şeyler de vardı Senin tilkilerin dolanıp durdu kafanda Bazen parçalar kopardı içimden hatta * Aşktı bu, güzeldi... * Uçan balonlar gibi kaçıp yükseldik Renklerimiz başkaydı belki Gözden uzaklaşıp patlamak istedik Bulutlarda yaşıyorduk sanki Senin tilkilerin hırlayıp durdu kafanda Dişlerinin izi vardır belki de ruhunda * Aşktı bu, güzeldi...

Astrotanrı Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor Sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler

Aşk Bu Kadar Zor Mu Geldiğim yerde aşk çok zordu, aşk sadece filmlerde olurdu Çok izledim, öyle öğrendim, en iyi aşkları taklit ettim * Yavaş yavaş yaklaş bana, sözlerim seni korkuttu mu? Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu? * Geldiğim yerde aşk çok zordu, aşk sadece şarkılarda olurdu Ezberledim, öyle öğrendim, aşık gibi şarkılar söylerim * Yavaş yavaş yaklaş bana sözlerim seni korkuttu mu? Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu? * Yavaş yavaş yaklaş bana sözlerim seni korkuttu mu? Rüya gibi sevsek şimdi aşk bu kadar zor mu?

Bir Şövalye Var İçinde Sessizce kuruyor içinde soluk renkli çiçekler Asfaltlanmış mutluluğa giden bütün kestirmeler Yeni bir dünya keşfet kendine Bu kez hiç durmayan * Bir şövalye var içinde seni koruyan Bir şövalye var içinde seni koruyan * Küfretme hayata güzelliğini kirleteceksin Bir gün sen de kırılmaz kalpler icad edeceksin * Yeni gözler uydur yüzüne Bu kez hiç ağlamayan * Bir şövalye var içinde seni koruyan Bir şövalye var içinde seni koruyan * Bir şövalye var içinde seni koruyan Bir şövalye var içinde seni koruyan

Dekadans Yeni çıktık farzet sudan İlkel umutlara safça yaslan ve düşlere dal Masalın sonunu duymadan Uykuya yenik düşen çocuk gibi hep masum kal * Ah ne kaldı, ne kaldı * Biraz daha umudum var * Ah ne kaldı, ne kaldı Hala bir ruhum var

Don Kişot Hadi değiştirelim herşeyi Devrim olsun bunun ismi Başlıklar değişsin Çirkinlik ve güzellik hepsi Sessiz ol kimse uyanmasın Bir yudum iç şundan hemen ısınırsın * Kaçıp evden uzaklara Şehre bakalım aylak aylak Kaçıp gerçekten uzaklara Hayallere dalalım teslim olmadan Güzel bir özgürlük var bu gece İçimde ve dışımda

Her Neyse Biraz gevşetebilsem göğüs kafesimi Dokunup durdurabilsem attığın yeri Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor Dakka başı bir off içimden hiç eksik olmuyor * Her neyse işte özledim seni o kadar... * Boş düşünce balonu başımın tam üstünde Bir şey yazmaz oldu senden sonra içinde Boşalttığın yere ne koyduysam dolmuyor Koşmak istesem de sana hayat beni geri çekiyor

Küçük Bir Çocukken Rüzgarsız uçuyordum kanatlarım yorulmuştu Küçük gözlerimle ne güzel düşler kurmuştum Ben büyürken sanki dünya küçülüyordu Renklendikçe hayat gözlerimi yoruyordu Gürültüler içinde sesimi duyan yoktu * Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş kafeslerle * Küçük bir çocukken uçmayı isterdim Ben hayal kurdukça biri bozuyor sanki hala * Yüksek gökdelenler yapraksız ağaçlardı Bir aşkın gölgesinde hayal kuran var mı? Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş kafesler Kalmadı mevsimler göçecek başka şehirler Havada süzülüyordum yoktu konacak bir kader Beni bekliyordu gerçekler ellerinde boş tüfeklerle * Küçük bir çocukken uçmayı isterdim Ben hayal kurdukça biri bozuyor sanki hala

Masal Şu an son kez bakıyorum kendi gözlerimden Yakında değiştirecekler beni istemeden Ben mi seçtim ki bu oyunu Kurallarını seveyim Bir zar atımı diyordu adam Belki de önce onu dinlemeliyim * Zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor * Gölgesi düşerse ruhuma benden önceki her şeyin Perde açılmadan önce kendime gelmeliyim Ben mi diktim ki bu kostümü neden giyeyim Hayat başladığı gibi biter Belki de rolümü boşvermeliyim Zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor inan çok zor Bu küçük ellerle Dünyaya tutunmak Çok zor

Modern Adımlarla En son ne zaman yüzdü plastik ördeğin Köpüklerin içinde kendini görünmez sanırken Benim kurşun askerim yaralı pencere önünde Oynamayı bıraktı pilli robotlara yenilince * Sonra da dans edelim Modern adımlarla * En son ne zaman taç yaptın çiçeklerden Patikalarda dolanır kendini prenses sanırken Güzel dudaklarına gülüşler zımbala Ben kalbimin üstüne bir çiçek dikerim * Sonra da dans edelim Mdern adımlarla

Oyun Bir duvara yummuş sayıyorum saklansın bütün kötülükler Arayıp bulmazsam belki de artık beni üzemezler Gözlerimi kapadığımda hayaller kuruyorum Saklambaç oynuyorum çünkü yumduğum dünya Yaşadığımdan daha güzel * Sağım solum önüm arkam sobe * Cebimdeki renkli şekerler bir kurşun asker ve hayaller Çabucak büyümezsem belki de beni hiç terk etmezler Uçabilseydim bir kuş gibi başka bir yere konardım Umduğum dünya yaşadığımdan daha güzel * Sağım solum önüm arkam sobe

Seni Buldum Sana fena halde benziyor güzellik Ama aynaya bakma senden biraz çirkin * En uzak cebe saklanmış bir anahtar gibi Biraz geç de olsa açacak kapıyı sana Sözcükler hazır dudaklarımda * Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha * Beni kendimden geçiriyor güzelliğin Ama sakın uyandırma bırak uyuşsun kalbim * En uzak şehre yürürken çıplak ayaklarımla Gördüğüm her çiçeği topladım yolda Sözcükler hazır dudaklarımda * Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha * Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha Seni buldum arıyordum Kaybetmem bir daha

Sevsen De Sevmesen De Göğsünde boş bir kalple Sevsen de sevmesen de Yaşarsın hiç düşünme Gülsen de gülmesen de Derinde izi kalmış Sevsen de küfretsen de Bütün yollar virajmış Dönsen de dönmesen de Sanki her şey yaşanmış Ya da hepsi yalanmış Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Teninde izi kalmış Görsen de görmesen de İçinde zehir varmış İçsen de içmesen de Sanki her şey yaşanmış Ya da hepsi yalanmış Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Sök kalbini bir daha hiç sevmesin

Tamam Böyle Kalsın Nereden bakarsan bak hiçbir şey değişmez Kötü bir roman gibi hikaye bir türlü gelişmez Nasıl biliyorsan bil şartlamış bizi hayat Bazen taze hissedersin bazen bayat * Sorgularken kendini uykudan hemen önce Gücünü almıştır dünya parayı keşfedince Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın * Neye inanırsan inan hepsi bilmece Çözmeyi unuturlar sıra sana gelince Biri yapmış bir resim ona benzeyeceksin Çizgilerden taşarsan pek sevilmezsin * Kahveyi bile saat yönünde karıştırırken Kravatını düzeltirsin emrini yudumlarken Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın Ve yaşarsın yaşadığını sanırsın, tamam böyle kalsın

Yaşadım Daha Çok bir yolculuk gibi geceleri düşümde gündüzleri zaten ben olamam ki bir kaçak gibi bütün kirlerim üstümde soyunup tertemiz kalamam ki hani gücüm vardı ruhum ölene kadardı hani nefes aldıkça hep bir umut vardı inandım, yaşadım, yaşandım daha çok * ben doğmadan öldürüyorsun, söyle mutlu musun? ben hiç yol almadan durduruyorsun, mutlu musun? mutsuz olmamdan. * bir terazi gibi dengesizdim tanrının elinde sallanıp durdum bazen güzeldi, bazen işkence kendimi aradım kitapların, insanların içinde beni bulmak için kimi yolladın peki vakti gelince hani kalbim vardı, ölmeden de durmazdı hani gözlerim gördükçe hayallerim olacaktı. inandım, yaşadım, yaşandım daha çok * ben hiç doğmadan öldürüyorsun, söyle mutlu musun? ben hiç yol almadan durduruyorsun, mutlu musun? mutsuz olmamdan.

Çığlık Seni sevdiğimi anladım günden beri Sesler değişti, renkler değişti Yüzümdeki çizgiler başkalaştı Geçmişin değişti oyunlaştı Yeşilin ortasında gelincik gibi İnceleşti, yabancılaştı * Siste bağırda bağıran vapur düdükleri gibi Geliyor muyuz, gidecek miyiz yoksa? Çığlık çığlığa Çığlık çığlağa... * Seni sevdiğimi anladım günden beri Hiçlik değişti, yokluk değişti Karşılıksızlığım dengeleşti Günler değişti sana dönüştü Nasıl gördüğün düşü yeniden istersem Nasıl bir yılgınlıktır sabah zilleri Zamanı gelince nasıl terkeder kuşlar Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız yoksa? * Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa... * Seni sevdiğimi anladığım günden beri Yüzler değişti, dostlar değişti Yorgun sokaklar bile karşı çıktılar Adresler değişti, evler değişti Seni sevdiğimi anladım günden beri Gökyüzü değişti, geceler değişti Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız yoksa? * Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa Çığlık çığlığa...

Öyle Boş Ki Hayat Bir küllüğe silkiyorum Benden artanları Ya, ya içime çektiklerim (çektiklerim) Sanki kırbaçlanmış bir asiydi * Ruhumun çarpanları Ya, ya dışıma ittiklerim Kaybedecek bir şeyim yok ki * Öyle boş ki hayat Öyle boş ki hayat * Sadece dolduruyor zamanı Bir bombaya zincirlenmiş Patlamadan yaşıyorum Ya, ya içime ektiklerim * Kaybedecek bir şeyim yok ki Öyle boş ki hayat Öyle boş ki hayat Sadece dolduruyor zamanı