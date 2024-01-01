Prensesin Uykusu Şarkı Sözleri
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Ben kimin uydusuyum?
Uymadı mı sorgusuyum
Hâlâ eski duygusuyum
Prensesin uykusuyum
*
Bir avuntu dolgusuyum
Terk eder beni korkusuyum
Hâlâ eski duygusuyum
Prensesin uykusuyum
*
Uyanmaz mı?
Uyanmaz mı?
Bana gelince
Zaman durmaz mı?
*
Ben kimin uydusuyum?
Uymadı mı sorgusuyum
Hâlâ eski duygusuyum
Prensesin uykusuyum
*
Bir avuntu dolgusuyum
Terk eder beni korkusuyum
Hâlâ eski duygusuyum
Prensesin uykusuyum
*
Uyanmaz mı?
Uyanmaz mı?
Bana gelince
Zaman durmaz mı?
*
Uykusuz, rüyasız
Bana gelince hayat neden masalsız
Bilmem
Uykusuz, rüyasız
Bana gelince hayat neden masalsız
Bilmem
*
Uykusuz, rüyasız
Bana gelince hayat neden masalsız
Bilmem
*
Uykusuz, rüyasız
Bana gelince hayat neden masalsız
Bir masalın yokmuşuyum
Ben hiç ben olmuş muyum?
Hâlâ aynı duygusuyum
Prensesin uykusuyum
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Mazgallara akıtıyor şehir pisliğini,
Titrek ışıkların rengindeyken gece.
Bir yaratığa çevirmiş dolunay gölgemi,
Aslında ıslak bir köpektim ben sadece!
*
Kimse sevmez uykum kaçar,
Üstümü örten, annem değil...
Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!
*
Teslim olmuşlar korkudan karanlığa,
Uyurgezer derler bana, inanmam rüyalara.
Bir varmış bir yokmuş düştü bütün başlar,
Benden hiç bahsetmez ki o masallar.
*
Kimse sevmez uykum kaçar,
Üstümü örten, annem değil...
Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!
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Taze sıkılmış ruhum, bayatlamış bahanelerim
Çilekli dondurma ile televizyon seyrederim
Derken bir film başlar, içinde kendimi ararım
Kahramanları herkes sever, bense sıradan bir adamım
En heyecanlı yerinde filmin, telefon çalar, sevgilimdir
Merak ettiği tek şey özleyip özlemediğimdir
*
Yine de keyifli bir gün
*
Balkona atarım kendimi, dolunay değiştir beni
Öyle derine dalayım ki, kabarcıklar bile gözükmesin
Derken bir yıldız kayar, tutsam bile elim yanar
Ruhumu çeker medcezir, geri vermezse işime gelir
İnsan bazen kaybolmak ister, kendi kendine kalmayı özler
Hayaller kurmayı sever, gerçekler bazen az gelir
Bu dünya bazen dar gelir, bu hayat boş gelir
*
Yine de keyifli bir gün
-
Ellerimin arasına hapsettiğim ışık
Güzel şeyler düşünmeye çırpınıyor
Kalbimi öyle çok sıkıştırmışım ki
Mutluluk içinden azar azar damlıyor
*
Nasıl bir yokluksa bu kimseyle dolmuyor
Nasıl bir romansa arasına ne koyduysam solmuyor
*
Sakın sorma neden böyle diye
Dilim dönmez bırak dönsün dünya
Bensiz.
*
Gitmeye öyle çok alışmışım ki
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Kırılmaz kalpler icat ederken çok temiz kan harcadım.
Eski bir ceketin cebinde kalmış kelimeler gibi.
Sanki geçmişi unutmak için bugünü yaşamak yeter mi?
*
Yarın daha güzel olacak derken yalan söyleriz değil mi?
Birkaç damla daha düşse okyanusu taşırır mı?
Birkaç parça daha kopsa içimden, acıtır mı?
Hayır.
*
Kendime uzaktan baksam çok sevmezdim belki de.
Yalnızlığın tarifi yakından yapılmaz mıydı sence?
Her şeyi yok saymak için önce kendimi silsem
Yağmura yetişmeyen silecekler gibi
Onu bile beceremesem, bir şey değişir miyidi sanki?
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