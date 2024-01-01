-
Yatağa bağladım modumu
Çevir sesi gelmiyor artık içimden
Otomatiğe aldım gözyaşlarımı
Başa sarıp yeniden izlerken hayatımı
*
Senden sonra geriye hayat mı kaldı
Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh
*
Dilime takılmış kokun yüzünden
İsmin silinmez olmuş terli tenimden
Filme çekmişim dudaklarındaki susu
Kalbim yırtılır sanki nefes alırken
*
Senden sonra geriye hayat mı kaldı
Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh
*
Senden sonra, senden sonra
Senden sonra geriye hayat mı kaldı
*
Senden sonra geriye hayat mı kaldı oh
Senden sonra geriye hayat mı kaldı
Senden sonra
-
Çok soğuk bir kış gibi
Çatlak dudaklarından donmuş bir gülümsemeyle
Dünyaya boş boş bakarken
Hiç ayna görmemiş gibi
Renkli güzel gözleri
Güzel olduğuna şahit
Arayıp bulamazken
Saklar avuçlarını ölüm korkusundan
Kısacık çizilmişti çünkü bütün çizgileri
Artık bitti
Aşık oldum celladıma
Artık bitti
*
Aşık oldum celladıma
Yazıyordu bıraktığı notta
*
Kendinden başka kimsenin yok muydu ki kalbi
Öyle zannederdi
Hiç sevilmediğinden belki
Bakmazdı avuçlarına ölüm korkusundan
Kısacık çizilmişti çünkü bütün çizgileri
Artık bitti
Aşık oldum celladıma
Artık bitti
Aşık oldum celladıma
-
İncecik ipleri vardı
Onu şimdilik hayata bağlayan
Küçücük gözleri vardı
Ağladığında beni maviye boyayan
O hayatımın çocuk yanıydı
*
Beni sevdi benden çok
Yaralarıma üfledi
Dudakları beni öptü benden çok
Çıkarıp küçük kalbini yerine koydu beni
Benden çok sevdi
*
Kar gibi soğuk elleri vardı
Avuçlarımda eriyip kaybolan
Kızdığında dikenleri batardı
Öyle biriydi severken canını yakan
O kalbimin çocuk yanıydı
Beni sevdi benden çok çok
Çıkarıp küçük kalbini yerine koydu beni
Benden çok sevdi
-
Kalbin zorla çarpıyorsa olsun yinede bulsun
Zaman seni yormuyorsa dursun isterse dursun
*
Yorulanlar durmuyorsa
Durma yinede durma
Karanlık içini ısıtıyorsa olsun
*
Bir ışık bulursun
*
Kendine biraz umut ver bir yol bulursun
Kendine biraz zaman verr
Bir yol daha bulursun
*
Kimse sana uymuyorsaa olsun birgün bulursun
Keyfin nasıl istiyorsa bırak öyle olsun
Kendine biraz umut ver bir yol daha bulursun
Kendine biraz zaman ver bir yol bulursun
-
Kurulmuş bir oyuncak gibi
Durana kadar yaşa istersen
Bir gün solarsa rengin
Yerine yenisini alırlar
*
Bir sirk kursan bahçeme
Seni seven insanlardan
Palyaço bile olmaz
Bana kural koyanlardan
*
Kalbine kan oturmuş
Doğruyu görmüyorsun
Ama bir gün kaybedeceksin
İstersen beni suçla söylediklerim için
*
Ama susmam ben böyleyim
Senin için yaşamam ki ben
Hayat benim hayatım
Teslim olmam iyi bilirsin
*
Hadi şimdi ellerini kaldır
Gerçekler seni bekler
Bu yalanı sürdüremezsin
Kurulmuş bir oyuncak gibi
*
Durana kadar yaşa istersen
Bir gün solarsa rengin
Yerine yenisini alırlar
Bir sirk kursan bahçeme
*
Seni seven insanlardan
Palyaço bile olmaz
Bana kural koyanlardan
İstersen beni suçla söylediklerim için
*
Ama susmam ben böyleyim oh
Senin için yaşamam ki ben
Hayat benim hayatım
Teslim olmam iyi bilirsin
*
Hadi şimdi ellerini kaldır
Gerçekler seni bekler
Bu yalanı sürdüremezsin
Senin için yaşamam ki ben
*
Hayat benim hayatım
Teslim olmam iyi bilirsin
Hadi şimdi ellerini kaldır
Gerçekler seni bekler
*
Söylediklerim yalandır
Yalan
-
Mazgallara akıtıyor şehir pisliğini,
Titrek ışıkların rengindeyken gece.
Bir yaratığa çevirmiş dolunay gölgemi,
Aslında ıslak bir köpektim ben sadece!
*
Kimse sevmez uykum kaçar,
Üstümü örten, annem değil...
Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!
*
Teslim olmuşlar korkudan karanlığa,
Uyurgezer derler bana, inanmam rüyalara.
Bir varmış bir yokmuş düştü bütün başlar,
Benden hiç bahsetmez ki o masallar.
*
Kimse sevmez uykum kaçar,
Üstümü örten, annem değil...
Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!
-
Biz bitmek üzereydik
Yeni bir gün başlarken
Kendimiz güzel
Kafamız daha güzeldi
Öldürmek için güneşi
Kapadık gözlerimizi
*
Dudaklarını uzattın
Öyle sarhoştuk ki
Iskaladık birbirimizi
Iskaladık birbirimizi
*
Kül olurken kalbimiz
Söndürmek için birbirimizi
Dudaklarını uzattın
Öyle sarhoştuk ki
Iskaladık birbirimizi
Iskaladık birbirimizi
-
Bazen her şey daralır daralır
İçinde kaybolursun
Bazen hayat kararır kararır
O zaman parlıyorsun
Manasızca vurur tik tak tik tak zaman
İçince durdurursun
Dibini görmüş gibi kalbinin
Bir sarhoşluğa savrulursun
Kıpırdar gezegenler
Başlar başım dönmeye
İçimdeki canavarlar hazırdır öldürmeye
Sen rahat ol
Uzak dur
Kaç kurtul
Sen rahat ol
Uzak dur
Kaç kurtul
Bazen kayıp gider dünya ayaklarının altından
Son bir hayat çalarsın başka bir yalnızdan
Kıpırdar gezegenler
Başlar başım dönmeye
İçimdeki canavarlar hazırdır öldürmeye
Sen rahat ol
Uzak dur
Kaç kurtul
Sen rahat ol
Uzak dur
Kaç kurtul
Sen rahat ol
Uzak dur
Kaç kurtul
Sen uzak dur benden!
Bazen her şey daralır daralır
İçinde kaybolursun
Bazen her şey kararır kararır
O zaman parlıyorsun
-
Sarkıttım isimsiz derin sulara
Bir oltanın ucuna takıp kalbimi
Yem olmuş duygular faşizm miydi aşk
Hep başa sarmıştı küstüğümde hayata
*
Devretmiş dertler şehrinde
Aynı güne uyanırken
Mişli geçmiş çöker üstüme
İstesem de bugünü hiç yaşayamam
*
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
Günün birinde
Bozulmuş kalbin çok kırılmadan
Sevmeden geçer zaman
*
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
Günün birinde
Bozulmuş kalbin çok kırılmadan
Sevmeden geçer zaman
*
Unutursun günün birinde
Bir yabancıyla uyanırken
Mişti dersin geçer üzülme
İstesem de dünü sana yaşatamam
*
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
Günün birinde
Bozulmuş kalbim çok kırılmadan
Sevmeden geçer zaman
*
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
Günün birinde
Bozulmuş kalbin çok kırılmadan
Sevmeden geçer zaman
*
Yok yok ki a-h a-h
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
Bozulmuş kalbin
Sevmeden geçer zaman
*
Yok ki sonrası
Bozulmuş kalbin
Sevmeden geçer
Yok ki sonrası durmuşsa zaman
*
Bozulmuş kalbin
Sevmeden geçer zaman
Yok ki sonrası
Bozulmuş kalbin
*
Sevmeden geçer zaman
-
Sustu Ağustos böcekleri (böcekleri)
Bir bombanın sesiyle
Kimin için patlarsa patlasın
Öldürmek ölmek gibi değildir
*
Her şeyi tersten yazarlar
Onlara dokunan yanar
Bana da tersten bakıyor musun?
Bana da tersten bakıyor musun?
*
Zaman aşıp gitmez, cinayet bu
Hep bir bahanen var bilinçlendin de
Bomba değil kitap bu
Şiir oku ağla işine gelince
*
Her şeyi tersten yazarlar
Onlara dokunan yanar
Bana da tersten bakıyor musun?
Bana da tersten bakıyor musun?
*
Telved litak, telved litak
Telved litak, telved litak
-
Kalbin elinde yürüyorken
Masumlar hepsi dokunurken
Sonra sevişiyorlar
Dönüşüyorlar, öldürüyorlar
*
Bırak aşk dilini yorsun
Sonra üzülüyorsun
Bir kez daha doğuyorsun
Büyüyorsun yavaş, yavaş, yavaş
*
Bir ipin üstünde dans ederken
Hayranlar hepsi seni izlerken
Sonra itiyorlar
Çekiyorlar, düşürüyorlar
*
Bırak aşk bedenini yorsun
Sonra kayboluyorsun
Bir kez daha doğuyorsun
Büyüyorsun yavaş, yavaş
*
Bırak aşk dilini yorsun
Sonra kayboluyorsun
Bir kez daha doğuyorsun
Büyüyorsun yavaş, yavaş, yavaş
-
Kâğıttan uçak gibi atılıp unutulmuştum
Sen olmasan çoktan yırtılıp savrulmuştum
Şiirler, şarkılar sakıncalı bulunmuştum
Aklım direnirken kalbime teslim olmuştum
*
Yolunda gitmeyen adamdım
Sadece sen bana inandın, ha
Sevişirdik durduğunda viran zaman
Savaşırdık döndüğünde ziyan dünya
*
Kimse bilmeden gizli bir örgüt kurmuştuk
Birbirimizi sevmekten suçlu bulunmuştuk
Ayrı koğuşlarda aynı suçtan mahkûmduk
Aramızda duvarlar yanımızda başka insanlar
*
Yolunda gitmeyen adamdım
Sadece sen bana inandın, ha
Sevişirdik durduğunda viran zaman
Savaşırdık döndüğünde ziyan dünya
*
Sevişirdik (sevişirdik) durduğunda (durduğunda) viran zaman
Savaşırdık (savaşırdık) döndüğünde (döndüğünde) ziyan dünya