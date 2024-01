Göğsünde boş bir kalple Sevsen de sevmesen de Yaşarsın hiç düşünme Gülsen de gülmesen de Derinde izi kalmış Sevsen de küfretsen de Bütün yollar virajmış Dönsen de dönmesen de Sanki her şey yaşanmış Ya da hepsi yalanmış Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Teninde izi kalmış Görsen de görmesen de İçinde zehir varmış İçsen de içmesen de Sanki her şey yaşanmış Ya da hepsi yalanmış Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Öldür kalbini bir daha hiç sevmesin Boşver biraz nefes alsın için Sök kalbini bir daha hiç sevmesin

Gökyüzünün uçsuz karanlığında bir aydınlık kenti yıldızlar Bembeyaz giymiş bir astronotla bize göz kırparlar Sıkılmışlar ki yeryüzünde yörüngede dönüyorlar Tanrı var mı ki bu gezegende, gökyüzünde arıyorlar sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Karanlık büyüyor mavi gezegende, güneş umutsuzca batıyor Yaratılmış plastik çiçekler de dünyayı boyamaya yetmiyor Biraz umut yaşıyor hâla içimde, daha fazlası gerekiyor Sönüyorken yıldızlar * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler Yak her şeyi yak Hemen uyansın uyuyan güzel * Yak her şeyi yak Aydınlansın karanlık düşler