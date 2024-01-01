Yalnızlık Şarkısı Kırılmaz kalpler icat ederken çok temiz kan harcadım. Eski bir ceketin cebinde kalmış kelimeler gibi. Sanki geçmişi unutmak için bugünü yaşamak yeter mi? * Yarın daha güzel olacak derken yalan söyleriz değil mi? Birkaç damla daha düşse okyanusu taşırır mı? Birkaç parça daha kopsa içimden, acıtır mı? Hayır. * Kendime uzaktan baksam çok sevmezdim belki de. Yalnızlığın tarifi yakından yapılmaz mıydı sence? Her şeyi yok saymak için önce kendimi silsem Yağmura yetişmeyen silecekler gibi Onu bile beceremesem, bir şey değişir miyidi sanki?

Hayat Bir Film Seti Mazgallara akıtıyor şehir pisliğini, Titrek ışıkların rengindeyken gece. Bir yaratığa çevirmiş dolunay gölgemi, Aslında ıslak bir köpektim ben sadece! * Kimse sevmez uykum kaçar, Üstümü örten, annem değil... Üzgünüm başkan, ben olamam elçi! * Teslim olmuşlar korkudan karanlığa, Uyurgezer derler bana, inanmam rüyalara. Bir varmış bir yokmuş düştü bütün başlar, Benden hiç bahsetmez ki o masallar. * Kimse sevmez uykum kaçar, Üstümü örten, annem değil... Üzgünüm başkan, ben olamam elçi!

Keyifli Bir Gün Taze sıkılmış ruhum, bayatlamış bahanelerim Çilekli dondurma ile televizyon seyrederim Derken bir film başlar, içinde kendimi ararım Kahramanları herkes sever, bense sıradan bir adamım En heyecanlı yerinde filmin, telefon çalar, sevgilimdir Merak ettiği tek şey özleyip özlemediğimdir * Yine de keyifli bir gün * Balkona atarım kendimi, dolunay değiştir beni Öyle derine dalayım ki, kabarcıklar bile gözükmesin Derken bir yıldız kayar, tutsam bile elim yanar Ruhumu çeker medcezir, geri vermezse işime gelir İnsan bazen kaybolmak ister, kendi kendine kalmayı özler Hayaller kurmayı sever, gerçekler bazen az gelir Bu dünya bazen dar gelir, bu hayat boş gelir * Yine de keyifli bir gün

Ormanda Kaybolmuş Bir Yaprak Ellerimin arasına hapsettiğim ışık Güzel şeyler düşünmeye çırpınıyor Kalbimi öyle çok sıkıştırmışım ki Mutluluk içinden azar azar damlıyor * Nasıl bir yokluksa bu kimseyle dolmuyor Nasıl bir romansa arasına ne koyduysam solmuyor * Sakın sorma neden böyle diye Dilim dönmez bırak dönsün dünya Bensiz. * Gitmeye öyle çok alışmışım ki