Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle * Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle * Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle Ben dinleyeyim ağlayayım gizlice böyle * Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle Helal, biraz daha kuvvetli bir final Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle

Ne yiyor, ne içiyorsun Elde değil aklım sende Gece çok geç yatıyorsun Gelde bi demli çay iç bende *** Olmadı akşam yemeğe yetiş bari Yolunu gözlüyor Perihan Hanım Bu ayrı ev işine alışamadım Sızlıyor ince ince sol yanım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun *** Bu yürek çarpıntısı ömürlük biliyorsun Büyümedin hiç gözümde Bebeğim sen ne diyorsun *** Bir dualık mesafedeyim Ne zaman sıkışırsan yanındayım Ha bu arada soğudu havalar aman ha Üşütme yine, kurbanın olayım *** A nenni nenni Kınalı kuzum Büyüdün de adam mı oldun Yanağı pembem, dudağı kirazım Gözü okyanusum iyi ki doğdun