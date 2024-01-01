Geceleri İçime attığım dertler Bilirim sonumu bekler Kaderim böyleyse eğer Vız gelir bu elem keder * Nasıl da yanılmışım ben meğer Ağladığım geceler yeter Yanında olmayı çok istedim Güldürmedi bu zalim keder * Geceleri sensiz içerim sabaha kadar Sabahları kahırla gelirim

Dualar ne günahım var ne de bir suçum yine yalnızım yine suçsuzum ne günahım var ne de bir suçum allah'ım nedir benim kusurum * bitmiyor geceler hasretlik heceler sensizlik ne zor gel gönlüme sor * hep karalar geçmiyor fırtınalar yaralar beni bu hatıralar hep beklerim gelmek bilmez baharlar geri getirmiyor seni bana o dualar

Alışamadım Yoksun burda seni sordum dalgalara Güneş battı beni seni vurdu gölgelere Yazık çok yazık sensizlik Yine kördüğüm oldum yine kahretsin Seni sordum dalgalara martılara sandallara Kahroldum sensizim Yoksun yoksun seni sordum dalgalara güneş battı beni vurdu agırlara yazık cok yazık vurgunum yine kör düğüm oldum yine kahretsin seni sordum dalgalara martılara sandallara kahroldum sensizim Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine

İçim Gider Yalvarırım Yüce Rabbim Şu yüzümü bir gün güldür * Ben canımdan geçer isem Söyle bana çözüm müdür * Dayanacak gücüm yoktur Bu derdimin adı aşktır * Nerden sevdim gönül verdim Aşık isen sonu derttir

Kandıramazsın Allah düşmanıma vermesin senin gibi sevgili Kahredersin derdinden çıldırtırsın insanı Ağlatırsın derdinden çok üzersin seveni Kim bilir ne canlar yaktın, kimin ahını aldın Sende birgün düşersen aşk derdine yanarsın * Yalanlarından ,dolanlarından bıktım usandım ben Bir kere daha kandıramazsın kalbimi sen yeniden *

Unuttum Seni Sus konuşma artık seni dinlemem Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle Git başımdan daha çok üzme beni Kararımı verdim olmayacak * Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin Pişmanlık fayda etmez sen istedin Unuttum seni ben günahlar boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine * Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile * Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben Sus konuşma artık seni dinlemem Verdiğim sevgiyi yok ettin ellerinle * Git başımdan daha çok üzme beni Kararımı verdim olmayacak Dönüşü olmaz aşkın yıkarken düşünseydin Pişmanlık fayda etmez sen istedin * Unuttum seni ben günahlar boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben * Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben * Bebeğim günahlar tek senin boynuna Yazılmış yazıyı çevirdin tersine Hani sen benimdin durmadın sözünde İstediğin yere git unuttum seni ben * Aylardır bekledim haberin gelmedi Ansızın karşıma çıkmışsın nafile Sevgimi kaybettin mutluluk uzakta İstediğin yere git unuttum seni ben * Unuttum

Al Gönlümü Bir ses var ki yüreğimin içinde Dinler oldum bu yabani zamanda * Tası tarağı toplayıp gitsem diye Hem düşündüm hem taşındım Kaldım sonunda * Sen olmadan benim yanımda İmkansız asla * Al gönlümü al gönlüne İsyan edeyim Dertlerin cümlesine İnat edeyim

Aşk Çiçeğim Üzmedim, seni bir gün kırmadım Hiç bir gün günahını almadım Allah'ım bu nasıl şey bende anlamadım Yıkıldım sessiz gidisine Yok yere gittin canımın içiydin sevdam gözbebeğim Hazana uydun beni niye vurdun Aşkım aşk çiçeğim *

Sensizlik Haram Bana Sensizlik Haram Bana Gücüm yok yalnızlığa Sensiz gülememem başka sevemem Nasibimse istemem * Geceler nurlar yağdırsa Karakış bahar olsa da Yoksa eğer istemem * Sana ben ömrümü verdim Seni ben gönlüme sevdim Dertlerim dualarım sensin * Seni ben kahır olsan da Seni ben günah olsan da Severim öldükten sonra

O Zaman hiç düşündün mü sen neydi kaybolup giden sen miydin yoksa ben mi bu sevgiyi yok eden gönlünde hala ben var mıyım bana sorsan saklar mıyım bilmiyorum ki gönlü yaralım sen mi ben mi hatalıyım sızlıyor mu yüreğin geriye dönüp baktığın zaman ağlıyor mu gözlerin aklına gelip gittiğim zaman sen orada,ben burda geçti çok zaman özlüyorsan niye bitti o zaman

Affeder mi Tanrım Sensizlik kanımda dolaşsa da Bu gece çağırma * Gözlerim yana da ağlamaktan Dönsen de artık hiç gülemem * Canım gibi sevmiştim demek Peki söyle bu muydu sevmek Bu kaçıncı kaçıncı yalnızlığa alış * Bana yine sevgilim desen Bana geri dönmek istesen Affeder mi Tanrım ben affetsem

Olmadı Canım, deli olma sen Yıktın tüm hayalleri Deli olma sen Bu kaçıncı ayrılık… * Görmez olsun, gözlerim Ölüm olsun, sözlerin Deli olma sen Bu kaçıncı ayrılık… * Beni ellere verdin Olmadı Gün doğmadı Sensiz olmadı… Vazgeçtin benden Gönlün yanmadı Gökler ağladı Çarem kalmadı

Sana Söylemesi Gözlerim seni arayıp bulmazsa Yüreğim buna nasıl sabretsin * Allah sabır etsin Yardan ayrı olana Allah sabır etsin Gönlü yalnuz kalana * Sana söylemesi güzelim Alır başımı giderim Göz karadır yüreğim Her şeyden vazgeçerim