Olmadı Canım, deli olma sen Yıktın tüm hayalleri Deli olma sen Bu kaçıncı ayrılık… * Görmez olsun, gözlerim Ölüm olsun, sözlerin Deli olma sen Bu kaçıncı ayrılık… * Beni ellere verdin Olmadı Gün doğmadı Sensiz olmadı… Vazgeçtin benden Gönlün yanmadı Gökler ağladı Çarem kalmadı

Giderli Şarkılar Bu kalbin üzülmesine izin vermice'm Sevgi, saygı, ne varsa yitirdik Mutlu sonu görmeden asla ölmice'm Giden kazansa illaki bilirdik *** "Çat" diye kaldırıp atıyorum Resimlerimizi duvardan Herkes nasibini alır Giderli şarkılardan *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var *** Bu kalbin üzülmesine izin vermice'm Sevgi, saygı, ne varsa yitirdik Mutlu sonu görmeden asla ölmice'm Giden kazansa illaki bilirdik *** "Çat" diye kaldırıp atıyorum Resimlerimizi duvardan Herkes nasibini alır Giderli şarkılardan *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var *** Arkasına bakmadan çekip giden birisi var Eminim, bu gidişin yarın U dönüşü var O şimdi Kafdağı'nda ve kendinden çok emin Tabii kaderin her zaman son bir gülüşü var

Lades Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz Hiç uzatma kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz *** Seni hatırlamaya bile gerek yok düşündüm sen asla buna değmezsin Bazen insan hata da yapar ancak sen gözümde hata bile etmezsin *** Artık her şey için çok geç bari tadında bırak Bir suçlu arıyorsan git acilen aynaya bak *** Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz Hiç uzatma kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz *** Bile bile açık açık lades olmaz bunu bir kenara yaz Lafı boş ver kapı açık arkana bakma gururun varsa biraz *** Gördüğüm en ucuz yalancı sensin yatıyor kalkıyor atıyorsun Bu hayatı aşk gemisi mi sandın dikkat et su aldın batıyorsun

Nasip Değilmiş Ft. Özcan Deniz Yangın her aşkın yolu sevdim gördüm Gözlerin karanlık kuyu düştüm öldüm *** Ahh gönlün şimdi başka yâre mesken Ahh el çekmiyor kara sevda benden Sen hangi elde sevda olup açtın Ben karlı dağlar misali yalnızım *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim *** Ahh gönlün şimdi başka yâre mesken Ahh el çekmiyor kara sevda benden Sen hangi elde sevda olup açtın Ben karlı dağlar misali yalnızım *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yâr sana hakkımı helal ettim *** Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat Rahat uyu yâr sana hakkımı haram ettim

Aşk Yuvamız En büyük aşkın bile sonu var Kaderin önüne geçilmiyor Doğmadan yazılıyor hikâye Hayat önceden seçilmiyor *** En büyük aşkın bile sonu var Kaderin önüne geçilmiyor Doğmadan yazılıyor hikâye Hayat önceden seçilmiyor *** Bize de yolun çıkmazı göründü Anılar ortadan ikiye bölündü Yüreğim hep gururuyla övündü Burada gidene dur denilmiyor *** Bahçesini gülünü perdesini tülünü Her şeyini özle aşk yuvamızın Al her acı gününü yangınını külünü Taşın kalbimden hemen yarın *** Bahçesini gülünü perdesini tülünü Her şeyini özle aşk yuvamızın Al her acı gününü yangınını külünü Taşın kalbimden hemen yarın

Kalbimdeki İmza İki şeyi bir araya koymam aklımı kalbime yormam Şansıma küsüp ona kızmam sonuçta her şey kısmet *** Nasıl yapılırmış nispet asıl sen şimdi seyret Benim de sabrım var elbet şansına veda et *** Bu kadarı yeter bende bitti mi biter gönlüme bir sözüm yeter Herkes kendine döner ektiğini biçer kalbine hesabı öder *** Her şeyi bir bir unut sana ait ne varsa al durma Artık nereye gidersen git bana ait kalbindeki imza *** Her şeyi bir bir unut sana ait ne varsa al durma Artık nereye gidersen git bana ait kalbindeki imza

Ne Büyük Aşk Seni de hatırlatır beni de hatırlatır Ne büyük aşk lafı herkese Her yerden duyuyoruz ne güzel uyuyoruz Kalbimizden gelen bu sese *** Bir gün bile ayrılık bizim için saçmalık Düşüncesi bile korkutur Bütün olanlar için şöyle diyebiliriz Delice sevmenin sonucudur *** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa gerçek aşk bu Haydi durma… *** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa nerde bulacağız Böyle aşk bir daha *** Seni de hatırlatır beni de hatırlatır Ne büyük aşk lafı herkese Her yerden duyuyoruz ne güzel uyuyoruz Kalbimizden gelen bu sese *** Bir gün bile ayrılık bizim için saçmalık Düşüncesi bile korkutur Bütün olanlar için şöyle diyebiliriz Delice sevmenin sonucudur *** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa gerçek aşk bu Haydi durma… *** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa nerde bulacağız Böyle aşk bir daha Haydi durma… ** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa gerçek aşk bu Haydi durma… *** Bir daha sev beni şimdi Bir daha bizi yaşa bıkma Söylesem bin defa nerde bulacağız Böyle aşk… Bir daha

Sepet La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** Haksızsın, ikimiz de biliyoruz Kabul et istersen Yanlışı, doğruyu, yüzüne de vururum Tabii beni dinlersen *** Kaç kere denedik, denedik, denedik Yetmedi yine denedik Yılda en az iki üç kere bozuk Bir ilişki tazeledik *** Söyle nereye kadar? Böyle nereye kadar? Çok basit bir karar İki çift sözüme bakar *** Tak şu sepeti koluna (koluna) Herkes kendi yoluna (yoluna) Arama sorma boşuna Gitmiyor hoşuma la la la la la *** Tak şu sepeti koluna (koluna) Herkes kendi yoluna (yoluna) Arama sorma boşuna Gitmiyor hoşuma la la la la la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** Haksızsın, ikimiz de biliyoruz Kabul et istersen Yanlışı, doğruyu, yüzüne de vururum Tabii beni dinlersen *** Kaç kere denedik, denedik, denedik Yetmedi yine denedik Yılda en az iki üç kere bozuk Bir ilişki tazeledik *** Söyle nereye kadar? Böyle nereye kadar? Çok basit bir karar İki çift sözüme bakar *** Tak şu sepeti koluna (koluna) Herkes kendi yoluna (yoluna) Arama sorma boşuna Gitmiyor hoşuma la la la la la *** Tak şu sepeti koluna (koluna) Herkes kendi yoluna (yoluna) Arama sorma boşuna Gitmiyor hoşuma la la la la la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la *** La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la, la La, la, la, la

Türkan (Son, 'ki, üç, dört) *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime Ben ben değilim bu günlerde Yediğim nanelerin haddi hesabı yok Şişenin dibindeyim Çok mutsuzum Çok, çok, çok (Vah, vah) *** Kendiliğinden gelsen n'olur Aramıyorum yiğitlikten Sendeki sabır da mübarek Paslanmaz çelikten *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Kim bilir gelen geçen ne diyor hâlime Ben ben değilim bu günlerde Yediğim nanelerin haddi hesabı yok Şişenin dibindeyim Çok mutsuzum Çok, çok, çok *** Kendiliğinden gelsen n'olur Aramıyorum yiğitlikten Sendeki sabır da mübarek Paslanmaz çelikten *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** (Of! Öptürmedi dudaktan) *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan *** Dün gece bi'kaç film seyrettim Canım çıktı ağlamaktan O Türkan yok mu o Türkan Yine öptürmedi dudaktan

Yılan Sen! Yaşadığım tek pişmanlığım Yüzümdeki çizgim kalbimdeki ahım Sığındığım liman sarıldığım yılan Bir baş belası *** Sen! Her gördüğümde acıyarak baktığım Ve ağıtlarla arkamda bıraktığım Hayatımın en büyük hatasısın sen! *** Ve ben! Bir gülüşün uğruna dünyayı veren Karşılıksız çıkarsız delice seven Bugünlerde seni kalem kalem silen *** Yine ben! Kaçırdığın belki de en büyük şansın İlk göz ağrın hesapta yol arkadaşın Şimdilerde izine az rastladığın *** Sen! Her gördüğümde acıyarak baktığım Ve ağıtlarla arkamda bıraktığım Hayatımın en büyük hatasısın sen!

Felaket Hani elindeyken kıymet bilmezsin ya Sen de bu misal geç mi fark ettin Geriye dönmek için bir bahane ararsın ya Taş mı düştü şimdi çark ettin Hayret! *** Zamanında yokları oynayan sendin Ayrılık acısıyla şimdi kendine mi geldin *** Söyledim sana aşk oyuncak ayrılık oyun Bence kalbinde sorun Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık! Felaket senin sonun *** aşk oyuncak ayrılık oyun Bence kalbinde sorun Denize düşsen yılana sarılıyorsun yazık! Felaket senin sonun

Son Sözüm Aşk Çık karşıma kaderim Bu gece bitirelim Verdiklerini de al Hepsi senin eserin *** Tek bir aşktı isteğim Bir omuz düşlediğim Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim *** Suçlu sensin, kalbin değil Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Çık karşıma kaderim Bu gece bitirelim Verdiklerini de al Hepsi senin eserin *** Tek bir aşktı isteğim Bir omuz düşlediğim Hep yalancı gözlere teslim olmuş yüreğim *** Suçlu sensin, kalbin değil Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk *** Namussuz kader getir hesabını Korkmuyorum göster bütün gazabını Tek bildiğin aşk Tek vurduğun aşk Son sözüm aşk

Bir Oğlumuz Var Küçük bir çocuğum sanki senin yanında Bütün dünya dertlerinden uzak O derin derin gözlerine dalınca Seni sevmek dışında her şey bana yasak *** Ben kime ne iyilik ettim de Seni bana yazdı kader Aşk ödülünü aldı kalbim Bu da bana bir ömür yeter *** Sadece filmlerde olur sanırdım böylesine büyük aşklar Bizim seninle doğmayı bekleyen bir oğlumuz var *** Sadece filmlerde olur sanırdım böylesine büyük aşklar Bizim seninle doğmayı bekleyen bir oğlumuz var

Ağlıyorum Sen bana nasıl kıydın söyle bu kadar zor muydu iki kelime Sen beni nasıl kırdın böyle bu kadar zor muydu iki kelime *** Gözümde kanlı yaşım çok geç anlamışım Kendimi yollara bırakmışım Dilimde yalvarışım meğerse ben yalanmışım Kendimi sana adamışım *** Bir köşede oturmuş ağlıyorum Gün kavuşmuş karanlık geceye Nasıl bu hâle geldik anlamıyorum Aşk dönüşmüş çözülmez çileye *** Bir köşede oturmuş ağlıyorum Gün kavuşmuş karanlık geceye Nasıl bu hâle geldik anlamıyorum Aşk dönüşmüş çözülmez çileye

Ah Sevgilim Kimin sözü geçmiş söyle hayata Her kader davacı ne aşk mahkumu Hani zamanla akar der dururlar ya İçimde erirken umudum buruk *** Sensiz geçen yıllar çalarken benden Bir bilsen dünyaya ne çok ah ettim Yalnızlık demlerinde seni verdi ya Bu zalim dünyayı bile affettim *** Ah sevgilim sen başkasın Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm Anladım sen aşksın *** Ah sevgilim sen başkasın Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm Anladım sen aşksın *** Kimin sözü geçmiş söyle hayata Her kader davacı ne aşk mahkumu Hani zamanla akar der dururlar ya İçimde erirken umudum buruk *** Sensiz geçen yıllar çalarken benden Bir bilsen dünyaya ne çok ah ettim Yalnızlık demlerinde seni verdi ya Bu zalim dünyayı bile affettim *** Ah sevgilim sen başkasın Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm Anladım sen aşksın *** Ah sevgilim sen başkasın Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm Anladım sen aşksın *** Ah sevgilim sen başkasın Daha ilk bakışta gözlerinde gördüm Anladım sen aşksın

Yeşil İlelebet, ilelebet böyle sürüp gitmez elbet Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde İlelebet, ilelebet böyle sürüp gitmez elbet Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı, sana yeşil *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı sana yeşil *** İlelebet, ilelebet böyle sürüp gitmez elbet Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde İlelebet, ilelebet böyle sürüp gitmez elbet Neşe kadar hüzün de var hayatın içinde *** Kötü günümde de yanımda olacaksan Yine sevda sözünde duracaksan Yerin baki bende *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı, sana yeşil *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı, sana yeşil *** Sana yeşil Sana yeşil Sana yeşil Sana yeşil *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı, sana yeşil *** Geçiyor ömür ama tatlı ama acı Aşktan ötesi önemli değil Söndürme içimdeki ışığı Herkese kırmızı, sana yeşil

Yıkıl Karşımdan Ft. Gökhan Özen Ağlamışım gülmüşüm Yanmışım yıkılmışım Sanki senin umrunda mı Sevilmeden sevmişim Yaramı zor sarmışım Sende her şey yolunda mı *** Çağırmadan gelmişsin Ne çok zahmet etmişsin Pişmanlıklar koynunda mı Dile kolay dön demek Kalbe kolay mı *** Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönül medet ummuş ondan bundan Ne kin tutar kalbim ne bir intikam Sana değmez yıkıl karşımdan *** Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönül medet ummuş ondan bundan Ne kin tutar kalbim ne bir intikam Sana değmez yıkıl karşımdan Artık çok geç yıkıl karşımdan *** Ağlamışım gülmüşüm Yanmışım yıkılmışım Sanki senin umrunda mı Sevilmeden sevmişim Yaramı zor sarmışım Sende her şey yolunda mı *** Çağırmadan gelmişsin Ne çok zahmet etmişsin Pişmanlıklar koynunda mı Dile kolay dön demek Kalbe kolay mı *** Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönül medet ummuş ondan bundan Ne kin tutar kalbim ne bir intikam Sana değmez yıkıl karşımdan *** Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönül medet ummuş ondan bundan Ne kin tutar kalbim ne bir intikam Sana değmez yıkıl karşımdan Artık çok geç yıkıl karşımdan *** Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönül medet ummuş ondan bundan Ne kin tutar kalbim ne bir intikam Sana değmez Sana değmez